أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

أحدثت أودي ضجة قوية في السوق الصيني بعد إطلاق علامتها التجارية المستقلة المخصصة للسيارات الكهربائية هناك، حيث سجلت سيارتها الجديدة E5 سبورتباك نحو 10,000 طلب مسبق في غضون 30 دقيقة فقط عند فتح باب الحجز في 18 أغسطس.

خطوة استراتيجية مثيرة للجدل

قرار أودي بإطلاق علامة كهربائية مستقلة في الصين مكتوبة بالأحرف الكبيرة "AUDI" كان موضع شك في البداية، لكن الأرقام الأخيرة أثبتت جدوى هذه الخطوة، مع تزايد الطلب على السيارة الجديدة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الصينية الناشئة.

سعر آودي الصينية

رغم أن طلبات الحجز الأولية لا تُعد مُلزمة أو مدعومة بدفعات غير قابلة للاسترداد، فإن الأرقام تعكس اهتمامًا قويًا بالسيارة، خصوصًا مع الأسعار التنافسية مقارنة بالإمكانات:

بايونير الأساسية: 235,900 يوان (حوالي 33,100 دولار)، بمحرك خلفي بقوة 295 حصان، بطارية 76 كيلوواط/ساعة، ومدى 618 كم.

بايونير بلس RWD: 269,900 يوان (38,000 دولار)، بمحرك خلفي بقوة 402 حصان، وبطارية 100 كيلوواط/ساعة.

بايونير بلس AWD: 269,900 يوان (38,000 دولار)، بمحركين مزدوجين بقوة 518 حصان، وبطارية 83 كيلوواط/ساعة.

كواترو الرائد: 319,900 يوان (45,000 دولار)، بمحركين مزدوجين بقوة 776 حصان، بطارية 100 كيلوواط/ساعة، ومدى يصل إلى 647 كم.

تعكس هذه الأرقام أن أودي لم تكتفِ بدخول السوق الصيني كعلامة فاخرة تقليدية، بل اتجهت لتقديم سيارات كهربائية بأسعار تنافسية مع تقنيات ألمانية، وهو ما قد يُعيد رسم خريطة المنافسة مع علامات محلية مثل Nio وXpeng.