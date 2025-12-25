خبير: المجتمع الإسرائيلي متطرف ونتنياهو يهرب من مسؤوليته بشأن أحداث 7 أكتوبر

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز المتوسط للدراسات، إن المجتمع الإسرائيلي ديناميكي للغاية ومتطلب بشكل كبير، موضحاً أن أي قيادة سياسية تواجه مطالب لا تنتهي من هذا المجتمع، وإذا تم تلبية بعض المطالب، تظهر طلبات جديدة باستمرار.

وأضاف عوض، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أحداث 7 أكتوبر أثارت جدلاً كبيراً داخل إسرائيل، خاصة بعد تصريحات الوزير السابق أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي أشار إلى وجود معلومات استخباراتية عن تجمع قوات نخبة في مسجد في ذلك اليوم، ولم تُنقل هذه المعلومات إلى القيادة الأمنية والسياسية، معتبرا أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإثارة الجدل وتوجيه اللوم بعيداً عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي حمل المنظومة الأمنية المسؤولية عن الأحداث.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى لتحميل أطراف محددة المسؤولية لأن المجتمع الإسرائيلي، وفق وصفه، أصبح أكثر يمينية وتطرفاً، ويطالب بسياسات عنيفة وعدوانية وتوسعية تجاه الفلسطينيين والعرب.