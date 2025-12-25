قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الهلال الأحمر: نحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يحذر من تداعيات استمرار إسرائيل في منع إدخال المنازل المتنقلة إلى غزة
أ ش أ

حذر مدير البرامج الصحية في جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور بشار مراد اليوم الخميس، من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال المنازل المتنقلة خاصة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية؛ جراء الفيضانات والمنخفضات الجوية التي ضربت مؤخرا القطاع.

وقال الدكتور مراد، في مداخلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية، إن الأوضاع الإنسانية لازالت مروعة منذ بداية الحرب التي دمرت بشكل ممنهج المنظومة الصحية في القطاع، مما أثر بشكل كبير على تقديم الخدمات المقدمة للفئات الهشة من الحوامل والمرضعات والأطفال، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل أوضاع مناخية صعبة مع دخول فصل الشتاء. 

وأشار إلى تدمير الاحتلال أكثر من 90% من منازل قطاع غزة، ما أدى إلى تفاقم المشاكل الصحية عند الفئات الهشة مع سوء الأحوال الجوية، وعدم توفر أدوات التدفئة والمحروقات التي لا تدخل إلا بكميات قليلة لخدمة بعض المستشفيات في القطاع. 

وأعرب الدكتور مراد، عن أسفه العميق جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة في القطاع، مؤكدا مواصلة البرامج الصحية لجميعة الهلال الأحمر الفلسطينية عبر تقديم الخدمات من خلال العيادات ومراكز توزيع المساعدات لدعم المتضررين من هذه الأوضاع التي وصفها بـ"الكارثية". 

جدير بالذكر أن عشرات المنازل قد انهارت مؤخرا، بسبب تضررها بشكل مباشر من القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فادحة.
 

