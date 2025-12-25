قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لوحة كونية في سماء الجمعة.. القمر يجاور زحل في اقتران نادر| إيه الحكاية؟

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

تترقب سماء الأرض، مساء غد الجمعة، عرضا فلكيا لافتا يتمثل في اقتران القمر بكوكب زحل، أحد أجمل كواكب المجموعة الشمسية وأكثرها تميزا ويُعد هذا الحدث فرصة مثالية لهواة الفلك وعشاق السماء لمتابعة مشهد كوني بديع دون الحاجة إلى أدوات رصد متخصصة.

موعد المشاهدة وأفضل أوقات الرصد

يظهر القمر متجاورا مع كوكب زحل عقب غروب الشمس مباشرة، حيث يمكن رصدهما بالعين المجردة في الأفق الغربي ويستمر هذا المشهد السماوي حتى نحو الساعة 11:00 مساء تقريبا، قبل أن يبدأ الجرمان السماويان في الغروب.

وينصح بمشاهدة الاقتران من أماكن بعيدة عن أضواء المدن، مع توفر سماء صافية، للحصول على رؤية أوضح لهذا المشهد الفريد.

معهد الفلك : القمر يضيء 50% من قرصه الليلة في طور التربيع الأول

اقتران يزين سماء المساء

يبدو القمر في هذا الحدث قريبا من زحل في لوحة بصرية تشبه لآلئ متجاورة في سماء الليل، في مشهد يعكس جمال وتناسق النظام الشمسي ويُعد هذا الاقتران من الظواهر الفلكية المحببة للمراقبين، لما يتميز به من وضوح وسهولة في الرصد.

عرض سماوي متواصل بعد زخات شهابية

يأتي اقتران القمر بزحل بعد أيام قليلة من عرض سماوي آخر، تمثل في زخة شهب الدب الأصغر (Ursids)، وهي واحدة من الزخات الشهابية الخفيفة التي تُرصد سنويا في سماء ديسمبر.

زخة شهب الدب الأصغر مشهد سنوي هادئ

تنشط زخات شهب الدب الأصغر خلال الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر من كل عام، ويبلغ معدلها نحو 10 شهب في الساعة في ذروتها. وتنشأ هذه الشهب من الحطام الغباري المنتشر على طول مدار المذنب Tuttle، الذي اكتُشف عام 1790.

وتبدو الشهب وكأنها تنطلق من كوكبة الدب الأصغر (Ursa Minor) القريبة من النجم القطبي، وهو ما منحها تسميتها المعروفة بين الفلكيين.

تشهد مساء مصر الآن حدثًا فلكيًا مميزًا، حيث نشاهد القمر مع كوكب زحل(لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ظاهرة فلكية تعرف بالـ

دعوة لمراقبة السماء

تمثل هذه الظواهر الفلكية فرصة ثمينة لعامة الناس للتواصل مع أسرار الكون ومتابعة جمال السماء ليلاً ومع توفر ظروف رصد مناسبة، يعد مساء الجمعة موعدًا مثاليًا للاستمتاع بلوحة سماوية نادرة تجمع بين القمر وكوكب زحل، وتذكر بعظمة واتساع الكون من حولنا.

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

الزمالك

أزمة مالية .. لاعبو الزمالك يطالبون بصرف المستحقات قبل مواجهة بلدية المحلة

الزمالك

الزمالك يواجه سموحة وسط غيابات بالجملة.. وأزمة مالية تهدد الفريق

الإسماعيلي

غيابات الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز في بطولة كأس عاصمة مصر

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

