الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالنواب في القاهرة
أحمد مرتضى منصور يطلب تعويض ربع مليون جنيه عن وفاة السباح يوسف.. فيديو
كواليس أخطر خصام في تاريخ الغناء.. ليلة وقفت فيها أم كلثوم ضد عبد الحليم
من أفضل المعلقين.. خالد الغندور يشارك صورته مع علي محمد علي
الوطنية للانتخابات: إبطال 4 لجان فرعية في بلبيس والمنصورة وميت غمر
بدء مؤتمر إعلان نتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
الإحصاء يصدر العدد السادس عشر بعد المائة من الكتاب الإحصائي السنوي 2025
وزير الخارجية: تسيسس صارخ لإدارة السد الأثيوبي أدى إلى غرق بعض المناطق بالسودان
حماس: نثق بقدرة ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة
الحزن يغطي إمبابة بعد وفاة السيدة ليلى وأولادها بالعقار المنهار
منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. صراع النقاط والثأر وتفادي الأخطاء في أمم أفريقيا
مازن الغرباوي يلتقي السفير الروسي بالقاهرة لبحث آفاق التعاون المسرحي بين مصر وروسيا
توك شو

خبير نظم برلمانية: حسم الطعون سريعا سابقة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور عمرو الهلالي، خبير النظم البرلمانية والسياسية، إن مسألة التشكيك في العملية الانتخابية تُعد ظاهرة متجددة، وليست الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية، موضحًا أن الطعون والاعتراضات كانت موجودة في فترات سابقة، وغالبًا ما كانت تؤدي إلى إعادة الانتخابات بعد إعلان النتائج.

سابقة جديدة في تاريخ الانتخابات

وأوضح الهلالي  خلال صباح الخير يا مصر أن المختلف هذه المرة هو وجود طعون تم الرد عليها بشكل واضح، سواء من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات أو من خلال أحكام صادرة عن المحكمة العليا، وهو ما أسفر عن إلغاء عدد من الدوائر، في سابقة تُعد الأولى من نوعها بهذا الشكل والحجم.

إعادة الانتخابات وتأثيرها على المشاركة

وأشار خبير النظم البرلمانية إلى أن تكرار العملية الانتخابية انعكس بشكل مباشر على نسب المشاركة، حيث اقتصر التأثير الأساسي على إقبال الناخبين، وهو أمر متوقع في ظل إعادة الإجراءات الانتخابية مرة أخرى في بعض الدوائر. 

وأكد الدكتور عمرو الهلالي أن التجربة الحالية حملت عددًا من الدروس المهمة، أبرزها ترسيخ مبدأ الشفافية واحترام إرادة الناخبين، مشددًا على أن وضوح الإجراءات والرد على الطعون عزز الثقة في المسار الانتخابي.

 وجّه الهلالي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرسالة الواضحة كانت أن المحرك الأساسي للعملية الانتخابية هو اختيار المواطنين، وأنه لن يأتي أي نائب إلى البرلمان إلا بإرادة الناخبين وصناديق الاقتراع.

الدكتور عمرو الهلالي خبير النظم البرلمانية والسياسية إعادة الانتخابات

