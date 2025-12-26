24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد من الاحداث الفنية الهامة، التي سيطرت على مؤشرات البحث وتصدرت التريند، نرصد منها:



محمود حميدة يغادر المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالته الصحية

يغادر الفنان محمود حميدة خلال الساعات المقبلة المستشفى بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.



شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حرصها الدائم على قراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من إيمانها بأهمية الاستعداد للآخرة، واعتبار القبر هو المسكن الأخير للإنسان، متمنية أن يكون روضة من رياض الجنة.



أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص

نفى المخرج اشرف فايق جميع ما تداول بشأن حالة عمه الفنان محيى إسماعيل وانه يطلب الإستغاثة للخروج من العناية المركزة.



مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة لأغنية محمد رمضان الجديدة

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.



محمد إمام بعد وصفه بالأعلى أجرا ومشاهدة: الكلام ده حقيقي

رد الفنان محمد عادل إمام عبر خاصية الاستوري علي منشور أحدي الصفحات التي وصفته بالأعلى أجرا ومشاهدة.