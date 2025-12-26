قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الأوقاف و التعليم العالي والمفتي يؤدون صلاة الجمعة في بورسعيد
لزيادة الإنتاجية.. الزراعة تطلق أول مختبر حي لاستكشاف ابتكارات القمح
3 عبوات ناسفة.. شخص يفجر نفسه داخل مسجد الإمام علي في سوريا
الشعب الجمهوري: خفض الفائدة يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم الاستثمار
برلمانية: خفض أسعار الفائدة 1% يعكس توجهًا أكثر مرونة لدعم الاقتصاد المرحلة المقبلة
في يومه العالمي.. الكمان يروي تاريخه بدار الكتب بين البحث والعزف الحي
موعد تفعيل خدمات التصديق القنصلي على المستندات والوثائق بمكاتب البريد
الأرصاد تعلن مفاجأة عن حالة الجو الأسبوع المقبل.. فيديو
ظهور لافت للقاء الخميسي عبر إنستجرام
إخفاء المكانس و أقنعة كرامبوس ورمي الأحذية .. طقوس وعادات غربية بالكريسماس حول العالم
الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة لنهاية ديسمبر وأمطار تلطف الكريسماس
انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بالأوقاف والأزهر بـ القوصية غرب في أسيوط
24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

شهد الوسط الفني خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد من الاحداث الفنية الهامة، التي سيطرت على مؤشرات البحث وتصدرت التريند، نرصد منها: 

محمود حميدة يغادر المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالته الصحية
يغادر الفنان محمود حميدة خلال الساعات المقبلة المستشفى بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا
أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حرصها الدائم على قراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من إيمانها بأهمية الاستعداد للآخرة، واعتبار القبر هو المسكن الأخير للإنسان، متمنية أن يكون روضة من رياض الجنة.

أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
نفى المخرج اشرف فايق جميع ما تداول بشأن حالة عمه الفنان محيى إسماعيل وانه يطلب الإستغاثة للخروج من العناية المركزة.


مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة لأغنية محمد رمضان الجديدة
كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.


محمد إمام بعد وصفه بالأعلى أجرا ومشاهدة: الكلام ده حقيقي
رد الفنان محمد عادل إمام عبر خاصية الاستوري علي منشور أحدي الصفحات التي وصفته بالأعلى أجرا  ومشاهدة. 

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

الزمالك

تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

احمد عادل عبد المنعم

الاتحاد يسعى لاستعارة لاعب الأهلي.. وقرار من الإسماعيلي بشأن أحمد عادل عبدالمنعم

أ.د/ إبراهيم الهدهد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

موضوع خطبة الجمعة اليوم

مظاهر عناية الإسلام بالطفولة ومخاطر الألعاب الإلكترونية.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بث مباشر.. صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

