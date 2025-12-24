قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عايز أشوف المصريين في التعليقات.. محمد رمضان يطلب الدعم من متابعيه

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

طلب الفنان محمد رمضان من متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك بالتعليق على الفيديو كليب أغنيته الجديدة لكأس الأمم الأفريقية.

وكتب محمد رمضان: “بما إنه تراك عالمي، عايز أشوف المصريين واخواتنا العرب في التعليقات هناك”.

وكان قد أكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.فنى مع ريما وباترون كينج، تحت إشراف المنتج العالمى المغربى ريدوان، أحد أبرز صناع الموسيقى فى أفريقيا والعالم". 

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.

الفنان محمد رمضان محمد رمضان فيسبوك كأس الأمم الأفريقية أغنية محمد رمضان

