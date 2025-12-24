قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني سري الدين يعلن ترشحه رسميا لرئاسة حزب الوفد
تأجيل محاكمة 53 متهما في قضية خلية القطامية
سفارة طرابلس لدى أنقرة تنكس العلم بعد إعلان الحداد في البلاد
مدبولي: عقوبات مغلظة لاسترداد 23 مليار جنيه مهدرة في سرقات الكهرباء
تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية اللجان النوعية بأكتوبر
أبرز علماء الأزهر الراحلين في 2025.. رحلت أجسادهم وبقي أثرهم
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
فن وثقافة

محمد رمضان يشارك متابعيه بـ صور كواليس تصوير أغنيته الجديدة

يارا أمين

شارك الفنان محمد رمضان صور عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام من كواليس تصويره  لأغنية كأس الأمم الأفريقية.

وتفاعل متابعيه مع الصور متحمسين لمشاهدة الفيديو كليب.

وكان قد أكد محمد رمضان فى تصريحات إذاعية له، أنه يحلم بأن يذكر كأول فنان مصري استطاع أن يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين مصر والعالم، مشددًا على رغبته في أن يصل صوته إلى الخارج وهو مقيم في بلده، يعيش بين أهله ويشرب من نيلها.فنى مع ريما وباترون كينج، تحت إشراف المنتج العالمى المغربى ريدوان، أحد أبرز صناع الموسيقى فى أفريقيا والعالم". 

وتطرق رمضان إلى تأثير عمر الشريف في مسيرته، موضحًا أنه أول نجم عالمي ألهمه، وأنه يعتبره الأب الروحي له، مشيرًا إلى أن أي نجاح حققه يعود بعد فضل الله إلى دعم عمر الشريف وثقته المبكرة فيه، حيث كان أول من توقع له النجومية وفتح أمامه باب التفكير في العالمية.

واختتم رمضان حديثه بالتأكيد على أن عمر الشريف اضطر للابتعاد عن مصر من أجل تحقيق حلمه العالمي، بينما هو يتمنى أن يحقق المعادلة الصعبة، بأن يظل في مصر دون اغتراب، ويقدم أعمالًا يعرف من خلالها العالم كله أن مصر حاضرة بقوة وصوتها مسموع.

