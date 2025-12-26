محمود حميدة يغادر المستشفى خلال ساعات بعد تحسن حالته الصحية

يغادر الفنان محمود حميدة خلال الساعات المقبلة المستشفى بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بعد شعوره بإرهاق.



حميدة تم نقله إلى المستشفى بعدما استدعت حالته نقله تلقي الرعاية الطبية اللازمة ومتابعة حالته تحت إشراف فريق طبي مختص.



وكان الفنان محمود حميدة قد شعر بإرهاق شديد خلال اليومين الماضيين، ما استدعى نقله إلى المستشفى.



ويشارك النجم محمود حميدة في بطولة مسلسل فرصة أخيرة في موسم رمضان المقبل، قصة أمين جمال وسيناريو وحوار محمود عزت.



وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويجسد محمود حميدة خلال أحداثه شخصية قاضٍ يتعرض لحدث كبير يقلب حياته رأساً على عقب، لتأخذ الأحداث منحى مختلفاً تماماً مع تطور الحبكة الدرامية.