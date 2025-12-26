قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرص استثمارية متعددة فى مجالات تصنيع مهمات ومستلزمات محطات الطاقة الشمسية والرياح
جيش الاحتلال يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان
كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
خبراء يحذرون: موسم حفلات نهاية العام يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجنيه الذهب يقترب من 48 ألف جنيه
وفقا لقانون العمل الجديد.. الإجازات السنوية المحسوبة مقابل أجر
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
قسم الفن

وصلت مرحلة المواجهات إلى أسبوعها الثالث والأخير واختار المدربون النجوم الثلاثة المشتركين الذين انتقلوا معهم إلى مرحلة المواجهة الأخيرة ضمن الموسم السادس من برنامج "The Voice" على MBC. 

وقد شهدت الحلقة مواجهات نارية حملت أداءً رائعاً للمشتركين، وقد نقل المدربون معهم خمسة أصوات اثنين منها في فريق رحمة، اثنين في فريق ناصيف وواحداً في فريق أحمد.

مشتركون الأسبوع الثالث المتأهلون إلى المواجهة الأخيرة
في بداية الحلقة دخل مقدم البرنامج ياسر السقاف إلى الاستديو ليعلن عن قرب بدء المواجهات بين المشتركين، وانتقال 18 موهبة إلى الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن حلقة المواجهات الثالثة مصيرية ومهمة للمواهب وللمدربين أيضاً. 

وقد انطلقت المواجهات في فريق رحمة بين مريم وجودي. وبعد مواجهة أبدعت فيها المشتركتان، غادرت مريم، وتأهلت جودي في فريق رحمة إلى المواجهة الأخيرة. أما المواجهة الثانية والأخيرة فكانت بين تامر وعناني وأحمد، اختارت بعدها عناني للانتقال معها إلى المرحلة المقبلة. 

بعدها حان الوقت ليختار أحمد مشتركيه للمواجهة بينهما، ووقع المواجهة بين أدهم بدر وجاد بدر، واختار جاد. 

أما ناصيف، فقد اختار أحمد العوادي وحسام القيسي للمواجهة الأولى، ونقل معه أحمد، فيما اختار مواجهة ثلاثية بين حسن ووسيم وفراس بعدها، ونقل معه حسن خلف.

THE VOICE حلقة The Voice أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

الزمالك

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

تعاون بين الزراعة والبيطريين في تنمية موارد النقابة وملف كلاب الشوارع

وزير الكهرباء خلال اللقاء

الكهرباء تبحث مع مجموعة شركات صاني الصينية التعاون فى مجالات الطاقة المتجددة

اجتماع اللجنة.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية : 282 قضية تم تقديمها منذ إقرار القانون

بالصور

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد