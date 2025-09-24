قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة نارية وراء تأخر سفر الإسماعيلي إلى القاهرة لمواجهة إنبي
الكرملين: أي حديث عن أمن أوروبا بدون روسيا لا أساس له
حسام حسن يدخل معسكر منتخب مصر المقبل بـ25 لاعبًا استعدادًا لحسم التأهل للمونديال
وزير الخارجية الروسي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي
والله مش غلطتي.. رضا عبد العال يعتذر لجماهير الأهلي
الرعاية الصحية والعربية للتصنيع تبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الطبية ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل
وزارة الصناعة تطلق حزمة حوافز استثنائية لإقامة مصانع الصاج المسحوب والمجلفن والملون
استقرار أسعار الأسماك وارتفاع طفيف في ثمن الجمبري بالأسواق المحلية
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضاحيتها الجنوبية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط
أكثر من 50 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم.. 36 منهم في مدينة غزة وحدها
رئيس هيئة قناة السويس يتفقد ترسانة السويس البحرية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سيارة رانج روفر تحطم 70 سيارة BMW ومرسيدس داخل توكيلاتها

رانج روفر
رانج روفر
عزة عاطف

في واقعة غريبة هزت ولاية أوريجون الأمريكية، ألقت الشرطة القبض على رجل من مونتانا بعد سلسلة من أعمال التخريب التي استهدفت نحو 70 سيارة فاخرة في معارض مختلفة، إضافة إلى سيارات أخرى تضررت بالصدفة.

البداية في معرض مرسيدس وأكيورا

وقعت الحادثة الأولى يوم 11 سبتمبر في مدينة سالم، حيث أظهرت كاميرات المراقبة رجلًا يُشتبه بأنه الجاني وهو يدخل بسيارة رينج روفر إيفوك، قبل أن يترجل ويقوم بثقب إطارات سيارات وتخريبها.

والنتيجة كانت 35 سيارة متضررة وخسائر قُدرت بـ 58 ألف دولار في تلك الليلة وحدها.

تكرار الجريمة في وكالة بي إم دبليو

بعد 3 أيام فقط، استهدف الجاني معرضًا آخر تابعًا لـ بي إم دبليو في نفس المدينة. 

تكرر السيناريو، وهذه المرة ارتفع عدد السيارات المتضررة إلى 35 مركبة إضافية، بينما بلغت قيمة الأضرار نحو 100 ألف دولار.

وأكدت الشرطة أن بعض السيارات المتضررة تعود لعملاء كانوا قد تركوها للصيانة أو في انتظار الاستلام.

قادت التحقيقات إلى تحديد هوية الجاني، وهو برايان فيرنر من كاليسبيل، مونتانا. تم القبض عليه يوم 16 سبتمبر بتهم تتعلق بـ القيادة تحت تأثير الكحول والقيادة المتهورة. 

وخلال الفحص، اكتشفت السلطات أنه مطلوب في موطنه بتهم أخرى مرتبطة بالأسلحة النارية والتخريب الجنائي.

كما صادرت الشرطة سيارته وعددًا من الأسلحة، بحسب ما أكدته تقارير NBC Montana، ما أضاف بعدًا أكثر خطورة إلى القضية.

قد تبدو الجريمة مغامرة عابثة للبعض، لكنها خلفت خسائر مالية ضخمة وأضرارًا جسيمة لضحايا لم يكن لهم أي ذنب، لتثبت مجددًا أن "الجريمة لا تجدي نفعًا"، مهما طال أمد الإفلات من العقاب.

مرسيدس بي ام دبليو أكيورا سيارة رانج روفر الولايات المتحدة الأمريكية حوادث السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

ترشيحاتنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

بالصور

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أول سيارة تحمل إشارات مرور على الإكصدام.. لسلامة المشاة

سيارة أوبل
سيارة أوبل
سيارة أوبل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد