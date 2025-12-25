قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
محافظات

حملات نظافة مكبرة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بكفر الشيخ.. صور

رفع كفاءة النظافة
رفع كفاءة النظافة
محمود زيدان

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ نظيفة» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة، وذلك ضمن توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المظهر الحضاري.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة شهدت تنفيذ حملات نظافة مكبرة شارك فيها جهاز النظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع، وجرى رفع ونقل نحو 1300 طن من المخلفات البلدية الصلبة ما بين تراكمات ومتولد يومي.

 وأشار إلى تجميع ما يقرب من 2250 طنًا يوميًا ونقلها إلى المقالب النهائية ومصانع تدوير المخلفات ببيلا وسيدي سالم، بما يضمن التعامل الآمن والصحي مع المخلفات وفق المعايير البيئية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المتابعة الميدانية مستمرة لأعمال النظافة بجميع المراكز والمدن، لضمان انتظام العمل وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهاز النظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع، لتحقيق أعلى معدلات كفاءة في جمع ونقل المخلفات.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مبادرة «كفر الشيخ نظيفة» تمثل محورًا أساسيًا في خطة المحافظة لتحسين البيئة العمرانية والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدًا أن رفع كفاءة منظومة النظافة يسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، بما ينعكس على المظهر العام للمدن والقرى.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومنتظم، مع تقييم الأداء أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة النظافة وتوفير الإمكانات اللازمة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء كفرالشيخ.

كفر الشيخ منظومة الإنارة مدينة كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

