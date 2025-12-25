حملات نظافة مكبرة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بكفر الشيخ.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ مبادرة «كفر الشيخ نظيفة» بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في الحفاظ على البيئة ورفع جودة الحياة، وذلك ضمن توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين المظهر الحضاري.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة شهدت تنفيذ حملات نظافة مكبرة شارك فيها جهاز النظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع، وجرى رفع ونقل نحو 1300 طن من المخلفات البلدية الصلبة ما بين تراكمات ومتولد يومي.

وأشار إلى تجميع ما يقرب من 2250 طنًا يوميًا ونقلها إلى المقالب النهائية ومصانع تدوير المخلفات ببيلا وسيدي سالم، بما يضمن التعامل الآمن والصحي مع المخلفات وفق المعايير البيئية.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المتابعة الميدانية مستمرة لأعمال النظافة بجميع المراكز والمدن، لضمان انتظام العمل وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهاز النظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع، لتحقيق أعلى معدلات كفاءة في جمع ونقل المخلفات.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أن مبادرة «كفر الشيخ نظيفة» تمثل محورًا أساسيًا في خطة المحافظة لتحسين البيئة العمرانية والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدًا أن رفع كفاءة منظومة النظافة يسهم في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، بما ينعكس على المظهر العام للمدن والقرى.

شدد محافظ كفر الشيخ، على استمرار تنفيذ المبادرة بشكل دوري ومنتظم، مع تقييم الأداء أولًا بأول، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم منظومة النظافة وتوفير الإمكانات اللازمة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء كفرالشيخ.