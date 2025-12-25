مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم سيارتى نقل على طريق إدفو - مرسى علم

لقى شخص مصرعه، فيما أُصيب اثنان آخران نتيجة وقوع حادث تصادم سيارتى نقل على طريق إدفو - مرسى علم شمال شرق أسوان.

تم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة.

وتبين أن الحادث نتج عن تصادم مباشر بين سيارتى نقل أثناء سيرهما بالطريق، ما أسفر عن وفاة شخص فى موقع الحادث متأثراً بإصاباته، وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

حادث

وتم على الفور نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم، فيما تم إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.