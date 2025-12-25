قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
مصطفى محمد يشارك في مران منتخب مصر.. هل يلحق مباراة جنوب أفريقيا؟
بيان أوروبي كندي مشترك : نطالب إسرائيل بالتراجع عن قرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية
مرشح مدعوم من ترامب يفوز برئاسة هندوراس.. من هو نصري عصفورة؟
وزير التربية والتعليم: منظومة التابلت تجربة ناجحة ومستمرة في المدارس.. وهذه رسالتي للأهالي |فيديو
محافظات

مصرع شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بأسوان

محمد عبد الفتاح

لقى شخص مصرعه نتجة تعرضه لصعق كهربائى بإدفو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بإدفو، وعلى الفور تم تكوين فريق أمني برئاسة الرئد محمد الهاين رئيس مباحث إدفو لكشف ملابسات الواقعة.

صعق كهربائى

وتبين أن المتوفى تعرض لصعق كهربائى أدت إلي مصرعه ولا توجد شبه جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.

بعد تخفيف الحكم لـ 6 أشهر.. صور سوزي الأردنية قبل وبعد الشهرة
استجابة دواسة البنزين
هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بفستان قصير
كيا سيراتو كوبيه
