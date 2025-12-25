مصرع شخص نتيجة تعرضه لصعق كهربائي بأسوان

لقى شخص مصرعه نتجة تعرضه لصعق كهربائى بإدفو شمال أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بإدفو، وعلى الفور تم تكوين فريق أمني برئاسة الرئد محمد الهاين رئيس مباحث إدفو لكشف ملابسات الواقعة.

صعق كهربائى

وتبين أن المتوفى تعرض لصعق كهربائى أدت إلي مصرعه ولا توجد شبه جنائية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.