لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عروس المشاتي.. أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الخميس 25-12-2025

محمد عبد الفتاح

محافظة أسوان عروس المشاتى، تشتهر بالطقس المعتدل والشمس المشرقة، خاصة فى فصل الشتاء، فضلاً عن تمتعها بمقومات فريدة من نوعها طبيعية وبشرية مما يجعلها مقصداً ومركزاً متميزاً لجذب السائحين لتنظيم الرحلات فى الموسم الشتوى. 

وينشر صدى البلد أسعار الرحلات النيلية التى يتم تنظيمها في أسوان. 

تبدأ الخطوة الأولى بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

تعد أشهر الشتاء من ديسمبر إلى مارس هى الموسم المثالى للرحلات النيلية بأسوان، حيث يكون الطقس معتدلًا والإقبال السياحى كبيرًا، لذا يُفضل الحجز المبكر لضمان مكانك.

 يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

تشمل الرحلات النيلية وجبات فاخرة، وسهرات فنية، وزيارات لأشهر المعالم السياحية مثل معبد فيلة والسد العالى، ما يجعل التجربة مزيج من المتعة والثقافة والاستجمام الذى لا يقارن بشكل عام. 

