متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
الفائز في شمال سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب
بعد إعلان النتيجة .. ما حصص الأحزاب والمستقلين في إعادة المرحلة2؟
انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز على الطريق الزراعي بطوخ
جنوب إفريقيا تجهز مفاجآت في لقاء منتخب مصر | تفاصيل مثيرة
لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى.. واعتقال نحو 23 فلسطينيا بالضفة الغربية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدى نائب المحافظ ، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة والتى استمرت ٤ أيام ، بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، و ابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثقافي المشترك ودعم الحراك الإبداعي بالمحافظة.

وتناول اللقاء دراسة عدد من المحاور المقترحة، في مقدمتها تنظيم مهرجان دولي للفنون التشكيلية تستضيفه المحافظة بمشاركة وفود وفنانين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية ، إلى جانب بحث تأسيس مكتبة عامة بمجمع المصالح الحكومية لتكون منصة معرفية تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تقديره لما شهده من تعاون متميز وتفاعل ثقافي لافت، بما يعكس توجهًا متكاملًا لترسيخ الثقافة كرافد رئيسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

تويوتا كورولا ام نيسان سنترا 2026

أيهما تفضل .. تويوتا كورولا أم نيسان سنترا 2026؟.. مواصفات وأسعار

بيجو 5008 موديل 2026

مواصفات بيجو 5008 موديل 2026

تعليمات الضغط علي فرامل السيارة علي الطرق السريعة

حلال المواقف المفاجأة ..تعليمات الضغط على فرامل السيارة بالطرق السريعة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

