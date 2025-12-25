محافظ الوادي الجديد يبحث تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للثقافة

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدى نائب المحافظ ، الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة والتى استمرت ٤ أيام ، بحضور الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات بالمجلس، والشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، و ابتسام عبدالمريد مدير عام الثقافة بالمحافظة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثقافي المشترك ودعم الحراك الإبداعي بالمحافظة.

وتناول اللقاء دراسة عدد من المحاور المقترحة، في مقدمتها تنظيم مهرجان دولي للفنون التشكيلية تستضيفه المحافظة بمشاركة وفود وفنانين من مختلف أنحاء الجمهورية والدول العربية ، إلى جانب بحث تأسيس مكتبة عامة بمجمع المصالح الحكومية لتكون منصة معرفية تسهم في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تقديره لما شهده من تعاون متميز وتفاعل ثقافي لافت، بما يعكس توجهًا متكاملًا لترسيخ الثقافة كرافد رئيسي للتنمية المستدامة وبناء الإنسان.