لصيانة الشبكات.. انقطاع التيار الكهربائي غدا بمطاي شمال المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا، فصل التيار الكهربائي عن مدينة مطاي وذلك يومي السبت والأحد القادمين 27 و 28 ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا نظرا للقيام بأعمال الصيانة لشبكات الكهرباء.

كما افادت شركة مياه الشرب بمطاى بأن انقطاع التيار الكهربائي سيترتب عليه انقطاع المياه بالمدينة طوال فترة الصيانة.



وفي سياق متصل قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجوله ميدانية في حقول قرية بردنوها بمركز مطاي شهد خلالها زراعة محصول الكمون، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، التي تتمتع محافظة المنيا بميزة تنافسية في زراعتها وتصديرها للأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المحافظ، أن المنيا تُعد من المحافظات الرائدة في إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية، لما تمتلكه من مناخ مناسب وتربة ملائمة وخبرات متراكمة لدى المزارعين، مشيرًا إلى أن هذه المحاصيل تمثل قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الزراعي وتسهم في زيادة العائد التصديري وتوفير فرص العمل.

وأشار اللواء كدواني إلى استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، وتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، مؤكدًا أهمية دور الإرشاد الزراعي في نقل أحدث الأساليب الزراعية وتحسين جودة الإنتاج بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.