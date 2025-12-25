الهيئة الوطنية: تغيير مقري مركزي اقتراع بمحافظتي الإسكندرية والمنيا في انتخابات النواب

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 80 لسنة 2025 بتغيير مقري مركزي انتخاب بمحافظتى الإسكندرية والمنيا فى انتخابات مجلس النواب.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى خلال مؤتمرها الصحفى نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بـ 55 دائرة عن المقاعد المخصصة للنظام الفردى، والتى فاز فيها 101 مرشح بالمقاعد المحددة لتلك الجولة من الإعادة.

وقال القاضى حازم بدوى فى بداية المؤتمر: «السلام عليكم شعب مصر العظيم.. أبناء الوطن الكريم، جرت انتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابى لاختيار أعضاء مجلس النواب فى أجواء تنافسية وإقبال متزايد من المواطنين خاصة فى قرى ومدن محافظات الوجه البحرى وسيناء وكان كل المشاركين على قدر كبير من المسئولية سواء الناخبين والمرشحين وأعضاء الهيئات القضائية والمتابعين من وسائل الإعلام وممثلى المنظمات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.. الجميع التزم بالدستور والقانون والقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات بما يعكس تنامى الوعى والثقافة السياسية وسعى الجميع إلى هدف واحد هو تلافى سلبيات ما مضى وخروج نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الحرة للناخبين».

وأضاف قائلًا: «السيات والسادة الحضور.. بعد تلقى محاضر الحصر العددى لسائر اللجان الفرعية والعامة اجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الأيام السابقة لبحث التظلمات المقدمة بشأن عملتى الاقتراع والفرز وانتهى بعد مراجعة تفصيلية لكشوف توقيع الناخبين وبطاقات الكشوف لكافة اللجان الفرعية فى كل دائرة انتخابية وإعادة الرصد إلى إبطال اللجان الفرعية أرقام 71 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، و26 و33 التابعتين للدائرة الثانية ومقرها مركز المنصورة و68 التابعة للدائرة الثانية ومقرها مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لما شابها من عيوب جوهرية أثرت فى مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهذه اللجان دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابعة لها كل منها واعتماد النتائج الرسمية التى جاءت بفوز 101 مرشح بـ101 مقعد بـ 55 دائرة».

وجاءت النتيجة بفوز محافظة القاهرة بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعد للدائرة الثالثة ومقرها الزاوية الحمراء، ومقعد للدائرة الخامسة ومقرها حدائق القبة، ومقعدان للدائرة العاشرة ومقرها المطرية، ومقعد للدائرة الحادية عشرة ومقرها المرج، ومقعد للدائرة الخامسة عشرة ومقرها الخليفة، ومقعد للدائرة السابعة عشرة ومقرها البساتين، و3 مقاعد للدائرة التاسعة عشرة ومقرها حلوان.

وفوز محافظة القليوبية بـ8 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعد للدائرة الأولى «بنها»، ومقعدان للدائرة الثانية «طوخ»، و3 مقاعد للدائرة الرابعة «قليوب»، ومقعد للدائرة الخامسة «الخانكة»، ومقعد للدائرة السادسة «شبين القناطر».

فوز محافظة الدقهلية بـ21 مقعدا، جاءت على النحو التالى، مقعدان للدائرة الأولى «أول المنصورة»، ومقعدان للدائرة الثانية «مركز المنصورة»، و مقعدان للدائرة الثالثة «بلقاس»، ومقعدان للدائرة الرابعة «طلخا»، و3 مقاعد للدائرة الخامسة «دكرنس»، ومقعدان للدائرة السادسة «منية النصر»، ومقعدان للدائرة السابعة «المنزلة»، ومقعدان للدائرة الثامنة «ميت غمر»، ومقعدان للدائرة التاسعة «أجا»، ومقعدان للدائرة العاشرة «السنبلاوين».

فوز محافظة المنوفية بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، مقعدان للدائرة الأولى «شبين الكوم»، ومقعدان للدائرة الثانية «قويسنا»، ومقعدان للدائرة الثالثة «تلا»، ومقعدان للدائرة الرابعة «أشمون»، مقعد للدائرة الخامسة «الباجور»، ومقعد للدائرة السادسة «منوف».

فوز محافظة الغربية بـ14 مقعد، جاءت على النحو التالى، 3 مقاعد للدائرة الأولى «أول طنطا»، ومقعدان للدائرة الثانية «كفر الزيات»، ومقعد للدائرة الثالثة «قطور»، مقعدان للدائرة الرابعة «أول المحلة الكبرى»، ومقعدان للدائرة الخامسة «المحلة الكبرى»، ومقعد للدائرة السادسة «سمنود»، و3 مقاعد للدائرة السابعة «زفتى».

فوز محافظة كفر الشيخ بـ10 مقاعد، جاءت على النحو التالى، 3 مقاعد للدائرة الأولى «كفر الشيخ»، ومقعدان للدائرة الثانية «سيدي سالم»، ومقعدان للدائرة الثالثة «الحامول»، و3 مقاعد للدائرة الرابعة «دسوق».

فوز محافظة الشرقية بـ18 مقعدا، جاءت على النحو التالى، 4 مقاعد للدائرة الأولى «أول الزقازيق»، و3 مقاعد للدائرة الثانية «بلبيس»، ومقعد للدائرة الثالثة «أول العاشر من رمضان»، ومقعدان للدائرة الخامسة «أبو كبير»، ومقعدان للدائرة السادسة «ديرب نجم»، و3 مقاعد للدائرة السابعة «فاقوس»، ومقعدان للدائرة الثامنة «أبو حماد»، مقعد للدائرة التاسعة «الحسينية».

وفوز محافظة دمياط بمقعدين للدائرة الثانية «كفر سعد»، وفوز محافظة بورسعيد بمقعد للدائرة الأولى «أول بور فؤاد»، وفوز محافظة الإسماعيلية بـ3 مقاعد، مقعد للدائرة الأولى «ثان الإسماعيلية»، والدائرة الثانية «القنطرة غرب»، والدائرة الثالثة «القصاصين الجديدة».

وفوز محافظة السويس، بمقعد للدائرة الأولى «السويس»، وكذلك مقعد لمحافظة شمال سيناء بالدائرة الثانية «الحسنة»، ومقعد لمحافظة جنوب سيناء بالدائرة الثانية «الطور».

واختتم القاضى حازم بدوى حديثه قائلًا: «قبل أن أختم كلمتى أود أن أشير إلى أن استباق إعلان النتائج على وسائل التواصل الاجتماعى من خلال الحصر العددى الذى تعلنه اللجان العامة ثم تأتى النتيجة النهائية مغايرة لما أعلن بها ما يشتت انتباه الناخبين ويثير الجدل فيما بينهم بالرغم من أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت مرارًا وتكرارًا قد شددت على أن ما يصدر من اللجان العامة ليس إعلانا للنتائج وأن الهيئة تتطلع بنفسها بأعمال المراجعة والتدقيق وإعادة الرصد فيما قد يظهر من أخطاء حسابية فى أعمال الفرز وتجميع الأصوات لما قد يشوب بعض اللجان الفرعية من ممارسات تؤثر على سلامة عملية الاقتراع فيتم استبعادها كما تضيف أصوات المصريين فى الخارج وبعد كل ذلك تعلن النتائج الرسمية.. وأنى على ثقة بأن الناخب المصرى قد أصبح على درجة كبيرة من الوعى تجعله لا ينساق وراء المحاولات التى تهدف إلى عزوفه عن المشاركة، وتبقى جولتان حاسمتان للإعادة بالأسبوعين القادمين أدعوكم للمشاركة بفاعلية فيهما وأعود وأكرر أصواتكم مصانة وإرادتكم نافذة.. عاشت بلادى الغالية قوية مستقرة وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء».