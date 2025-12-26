اطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف في اسيوط.. مواجهة الأفكار المتطرفة وترسيخ الخطاب الديني.. نشر الفكر الوسطي المستنير والقيم الدينية الصحيحة

انطلقت اليوم الجمعة القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، من مسجد عموم المساجد التابع لإدارة أوقاف القوصية غرب، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الدينية الصحيحة.



جاءت القافلة بتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وبقيادة الشيخ حجاج صلاح عبد العال مدير إدارة أوقاف القوصية غرب، نائبًا عن وكيل الوزارة.

الخطب والدروس الدعوية



وشارك في فعاليات القافلة كوكبة من العلماء والأئمة والدعاة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث تناولت الخطب والدروس الدعوية عددًا من القضايا التي تسهم في بناء الوعي الصحيح، وتعزز قيم التسامح والرحمة والحكمة، بما يعكس سماحة الإسلام ووسطيته.

مواجهة الأفكار المتطرفة



وأكد الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن هذه القوافل الدعوية تمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبنّاء بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، في سبيل خدمة الدعوة الإسلامية، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ الخطاب الديني الرشيد الذي يواكب متطلبات الواقع ويحافظ على ثوابت الدين.