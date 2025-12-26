الأردن تطالب بتضافر الجهود العربية والدولية للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة اليمنية

عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن ترحيبها بالبيان الصادر عن المملكة العربية السعودية حول التطورات الأخيرة في اليمن.

وبدوره ؛ شدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي دعم الأردن للجهود المبذولة والتي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة والتقدّم بالعملية السياسية في الجمهورية اليمنية .

كما أكد المجالي على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يفضي إلى إنهاء هذه الأزمة، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق.