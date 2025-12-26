قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

عزة عاطف

منذ عقد من الزمان، ربما كان التفكير في تعاون بين "سوني" و"هوندا" لإنتاج سيارة كهربائية يبدو كأنه مزحة تقنية، لكن عام 2025 جعل من هذه المزحة واقعًا ملموسًا ومبهرًا. 

كشف تحالف "سوني هوندا موبيليتي" (SHM) رسميًا عن النسخة الإنتاجية من سيارتهما الأولى "أفيلا 1" (Afeela 1)، وهي سيارة كهربائية ذكية لا تهدف فقط لنقل الركاب من نقطة إلى أخرى، بل تسعى لتحويل كل رحلة طريق إلى تجربة ترفيهية غامرة داخل "غرفة معيشة" افتراضية متطورة.

مواصفات سيارة Afeela 1

تعتمد أفيلا 1 في نسختها الأساسية على نظام دفع رباعي يتكون من محركين كهربائيين، يولد كل منهما قوة 241 حصانًا، مما يمنح السيارة قوة إجمالية مجتمعة تصل إلى 483 حصانًا.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 91 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة يصل إلى 483 كيلومترًا (300 ميل) بالشحنة الواحدة وفقًا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية. 

وتدعم السيارة تقنية الشحن السريع بقوة 150 كيلوواط، مما يسمح بشحن البطارية بسرعة كافية لاستكمال الرحلات الطويلة دون فترات توقف مملة.

 أول سيارة في العالم تدعم “بث ألعاب بلايستيشن”

السر الحقيقي الذي يميز أفيلا 1 عن منافسيها مثل تسلا ولوسيد، هو دمج تكنولوجيا سوني الترفيهية في قلب المقصورة. 

وتعد هذه السيارة هي الأولى في العالم التي تدعم ميزة "PS Remote Play" بشكل أصلي، مما يتيح للركاب بث ألعاب جهاز "بلايستيشن 5" (PS5) أو "بلايستيشن 4" مباشرة على الشاشات البانورامية الضخمة التي تمتد عبر عرض لوحة القيادة. 

وبفضل نظام الصوت المحيطي "360 Spatial Audio" وشاشات الركاب الخلفية قياس 12.9 بوصة في طراز "سيجنتشر"، يمكن للمستخدمين لعب "جران توريزمو" (Gran Turismo) أو أي لعبة أخرى من مكتبتهم المنزلية أثناء شحن السيارة أو خلال الرحلات، شريطة توفر اتصال إنترنت مستقر.

فئات الأسعار وموعد الانطلاق الرسمي

أعلنت الشركة أن أفيلا 1 ستتوفر بفئتين رئيسيتين؛ الفئة الأولى هي "أوريجن" (Origin) ويبدأ سعرها من 89,900 دولارًا، بينما تأتي الفئة الأعلى "سيجنتشر" (Signature) بسعر 102,900 دولارًا، وتتميز الأخيرة بجنوط مقاس 21 بوصة ونظام ترفيه خلفي متكامل. 

وبالرغم من أن الحجوزات قد بدأت بالفعل (خاصة في ولاية كاليفورنيا)، إلا أن عمليات التسليم الفعلية لطراز "سيجنتشر" من المتوقع أن تبدأ في منتصف عام 2026، على أن يلحق بها طراز "أوريجن" الاقتصادي في عام 2027، مما يمنح سوني وهوندا وقتًا كافيًا لاختبار متانة أنظمة القيادة الذاتية المتقدمة التي تضم 40 مستشعرًا وكاميرا.

لا تنظر سوني وهوندا إلى أفيلا 1 كمجرد وسيلة نقل، بل كمنصة تفاعلية تعتمد على البرمجيات والاشتراكات. 

وتتضمن خطة الشركة تقديم اشتراك مجاني لمدة 3 سنوات في خدمات القيادة الذاتية والمساعد الشخصي الذكي، مع نية لتحويل السيارة إلى "مساحة عاطفية" تستجيب لاحتياجات الركاب. 

إن هذا التوجه يؤكد أن المنافسة القادمة في عالم السيارات لن تكون على عدد الأحصنة فقط، بل على جودة "وقت الفراغ" الذي يقضيه الإنسان داخل مركبته، وهو الرهان الذي تراهن عليه سوني بكل ثقلها في عام 2026.

