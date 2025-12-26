قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء
الشهود تفصل في قضية فتى الدارك ويب.. غدا
مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي
 

أطلقت شركة شاومي، رسميا سماعات الأذن اللاسلكية Buds 6 الجديدة، التي تتميز بتصميم شبه داخل الأذن وعمر بطارية مذهل يصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.


OpenAI تدرس إدخال الإعلانات في ChatGPT لتوفير مصادر دخل إضافية
 

لطالما تميزت منصة ChatGPT طوال فترة وجودها بتقديم تجربة مستخدم نظيفة وخالية من الإعلانات، مما جعلها واحدة من المنصات المفضلة لدى المستخدمين، ولكن وفقا لتقارير جديدة، قد لا يستمر هذا التصميم البسيط طويلا. 


كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف.. 5 نصائح فعالة لمستخدمي أندرويد
 

إذا كنت تبحث عن طرق لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، إليك بعض الحلول البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك دون التأثير على تجربة الاستخدام اليومية.


Xiaomi Watch 5.. ساعة شاومي الجديدة بإمكانيات تثير الفضول
 

أطلقت شركة شاومي، رسميا ساعتها الذكية Xiaomi Watch 5 في حدثها الذي استعرضت فيه أيضا هاتف التصوير الرائد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب سماعات Xiaomi Buds 6 التي تتميز بنظام تشغيل ديناميكي ثلاثي المغناطيس مغطى بالذهب عيار 24 قيراط.


موبايل جامد بفلوس قليلة.. تعرف على أرخص هاتف ذكي في مصر
 

يعتبر العثور على أرخص هاتف ذكي في مصر، أمنية للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يلبي احتياجاتهم الأساسية بسعر مناسب. 

حصاد 2025 | متصفحات الذكاء الاصطناعي تغير القواعد.. تألق أطلس ونيو وComet و Dia وأوبرا Neon

غيرت متصفحات الذكاء الاصطناعي شكل التصفح التقليدي بشكل جذري الذي اعتدادنا عليه مع متصفح كروم من جوجل، حيث أصبحت توفر للمستخدمين تجارب أكثر ذكاء وتفاعلا.

صدمة لعشاق آيفون وماك.. آبل توقف عشرات الأجهزة كأكبر تصفية في تاريخها

مع اقتراب نهاية عام 2025، شهدت منتجات آبل Apple، تغييرات كبيرة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، وفي خطوة هادئة لكن حاسمة، أوقفت الشركة 25 جهازا وإكسسوارا خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يشير إلى نهاية عدة خطوط إنتاج شهيرة وبدء عهد جديد في تطور النظام البيئي لشركة آبل.

مفاجأة أوبو في 2025.. إطلاق Pad Air 5 بشاشة ضخمة وبطارية خارقة

 

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Pad Air 5 رسميا في الصين، والذي يقدم مزيجا متوازنا من الأداء الممتاز وجودة العرض وعمر البطارية الطويل. 

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

مصر وفلسطين

حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ

البديوي يطالب بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالعياط.. والإسكان تشكل لجنة

أسعار الفائدة

رئيس موازنة البرلمان: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وخفض الفائدة يمنح دفعة قوية للمنتجين

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

