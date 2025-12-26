أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



صوت استثنائي بلمسة ذهبية.. شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي



أطلقت شركة شاومي، رسميا سماعات الأذن اللاسلكية Buds 6 الجديدة، التي تتميز بتصميم شبه داخل الأذن وعمر بطارية مذهل يصل إلى 35 ساعة مع علبة الشحن.



OpenAI تدرس إدخال الإعلانات في ChatGPT لتوفير مصادر دخل إضافية



لطالما تميزت منصة ChatGPT طوال فترة وجودها بتقديم تجربة مستخدم نظيفة وخالية من الإعلانات، مما جعلها واحدة من المنصات المفضلة لدى المستخدمين، ولكن وفقا لتقارير جديدة، قد لا يستمر هذا التصميم البسيط طويلا.

إذا كنت تبحث عن طرق لـ تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف، إليك بعض الحلول البسيطة التي يمكن أن تساعدك على تحقيق ذلك دون التأثير على تجربة الاستخدام اليومية.



Xiaomi Watch 5.. ساعة شاومي الجديدة بإمكانيات تثير الفضول



أطلقت شركة شاومي، رسميا ساعتها الذكية Xiaomi Watch 5 في حدثها الذي استعرضت فيه أيضا هاتف التصوير الرائد Xiaomi 17 Ultra، إلى جانب سماعات Xiaomi Buds 6 التي تتميز بنظام تشغيل ديناميكي ثلاثي المغناطيس مغطى بالذهب عيار 24 قيراط.



موبايل جامد بفلوس قليلة.. تعرف على أرخص هاتف ذكي في مصر



يعتبر العثور على أرخص هاتف ذكي في مصر، أمنية للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يلبي احتياجاتهم الأساسية بسعر مناسب.

غيرت متصفحات الذكاء الاصطناعي شكل التصفح التقليدي بشكل جذري الذي اعتدادنا عليه مع متصفح كروم من جوجل، حيث أصبحت توفر للمستخدمين تجارب أكثر ذكاء وتفاعلا.

مع اقتراب نهاية عام 2025، شهدت منتجات آبل Apple، تغييرات كبيرة مقارنة بما كانت عليه في بداية العام، وفي خطوة هادئة لكن حاسمة، أوقفت الشركة 25 جهازا وإكسسوارا خلال الأشهر الـ12 الماضية، مما يشير إلى نهاية عدة خطوط إنتاج شهيرة وبدء عهد جديد في تطور النظام البيئي لشركة آبل.

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد Pad Air 5 رسميا في الصين، والذي يقدم مزيجا متوازنا من الأداء الممتاز وجودة العرض وعمر البطارية الطويل.