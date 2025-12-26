موبايل جامد بفلوس قليلة.. تعرف على أرخص هاتف ذكي في مصر

يعتبر العثور على أرخص هاتف ذكي في مصر، أمنية للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز يلبي احتياجاتهم الأساسية بسعر مناسب.

ومع تزايد المنافسة في سوق الهواتف الذكية بمصر، تقدم العديد من الشركات خيارات مميزة تجمع بين الأسعار المنخفضة والجودة الجيدة، في هذا التقرير، نستعرض أرخص هاتف ذكي في مصر، من بين مجموعة مميزة توفر مزيجا من الأداء الممتاز والأسعار الاقتصادية.

أرخص هاتف ذكي في مصر

1. هاتف شاومي Redmi A5:

يقدم هاتف شاومي Redmi A5 شاشة بحجم 6.88 بوصة من نوع IPS LCD، مع معالج Unisoc T7250، وكاميرا خلفية بدقة 32 ميجابكسل، تأتي البطارية بسعة 5200 مللي أمبير، مما يوفر أداء طويلا طوال اليوم، يعد هذا الهاتف الخيار المثالي لمن يبحث عن أرخص هاتف ذكي في مصر مع أداء جيد، وذلك مقابل سعر يبدأ من 4400 جنيه مصري للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

هاتف شاومي Redmi A5

2. هاتف سامسونج Galaxy A07 4G:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A07 4G، بشاشة 6.7 بوصة من نوع PLS LCD، مع معالج ميدياتك Helio G99، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يجعل من هذا الهاتف خيارا مثاليا لمن يبحث عن أرخص هاتف ذكي في مصر مع أداء ثابت وسعر مناسب، وذلك مقابل 4800 جنيه مصري للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

هاتف سامسونج Galaxy A07 4G

3. هاتف أوبو Oppo A18:

يحتوي هاتف أوبو Oppo A18 على شاشة كبيرة بقياس 6.65 بوصة من نوع IPS LCD، يأتي بمعالج ميدياتك من نوع Helio G85، مع كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل، الهاتف مجهز ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، ما يجعله من بين أفضل الهواتف في فئة أرخص هاتف ذكي في مصر، فهو يأتي بسعر 5400 جنيه مصري للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

هاتف أوبو Oppo A18

4. هاتف ريلمي Realme Note 60x:

يقدم هاتف ريلمي Realme Note 60x، شاشة بحجم 6.5 بوصة من نوع IPS LCD، يعمل الهاتف بمعالج Unisoc Tiger T612، ويحتوي على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، بطاريته بسعة 5000 مللي أمبير، وهو مناسب لأولئك الذين يبحثون عن أرخص هاتف ذكي في مصر مع أداء معقول وسعة بطارية كبيرة، يأتي بسعر 4600 جنيه مصري للطراز بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.