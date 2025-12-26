سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 في الأسواق الرسمية.

استقرار الدولار

وأظهر سعر الدولار تحسنًا في تداولات اليوم حيث استقر بدون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث سعر الدولار اليوم 26-12-2025 أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025

الدولار في تداولات الأسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تداولات أمس الخميس مقدار 5 قروش في المتوسط وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

اقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنكي " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنكي " سايب،بيت التمويل الكويتي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، البركة، التنمية الصناعية"

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري،HSBC،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، مصر"

أعلي سعر دولار

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، قناة السويس"