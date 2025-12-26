قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025

الدولار
الدولار
محمد يحيي

شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 26-12-2025 في الأسواق الرسمية.

استقرار الدولار

وأظهر سعر الدولار تحسنًا في تداولات اليوم حيث استقر بدون أي تغيير يذكر منذ آخر يوم عمل في البنوك.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

الدولار في تداولات الأسبوع

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في تداولات أمس الخميس مقدار 5 قروش في المتوسط وذلك على مدار الأسبوع الجاري.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع

اقل سعر دولار

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني و كريدي أجريكول"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.42 جنيه للشراء و 47.52 جنيه للبيع في بنكي " العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي"

سعر الدولار مقابل الجنيه

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع في بنكي " سايب،بيت التمويل الكويتي"

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع  في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، البركة، التنمية الصناعية"

13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصرف المتحد، القاهرة، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، فيصل الاسلامي"

وسجل سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري،HSBC،الاسكندرية، المصرف العربي الدولي، التعمير والإسكان، مصر"

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار 

سجل اعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنكي " الأهلي الكويتي، قناة السويس"

سعر الدولار اليوم مال واعمال اخبار مصر أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي الدولار أمام الجنيه

