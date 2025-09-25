منها مينى كوبر وكوبرا ليون.. سيارات 2026 هاتشباك في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري على باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مينى كوبر، وكوبرا ليون، وإم جي 4، وأوبل كورسا، وهيونداي i30.

أوبل كورسا موديل 2026

تستمد سيارة أوبل كورسا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 44 لتر، وبقوة 130 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 207 كم/ساعة .

تباع سيارة أوبل كورسا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و150 ألف جنيه.

هيونداي i30 موديل 2026

تنتج سيارة هيونداي i30 موديل 2026 قوة 140 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وعزم دوران 253 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي i30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و149 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة هيونداي i30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي i30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و349 ألف جنيه.

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي i30 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و399 ألف جنيه.

مينى كوبر موديل 2026

عزم دوران سيارة مينd كوبر موديل 2026 يصل إلى 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 8.2 ثانية، وبها محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 163 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 220 كم/ساعة .

تتوافر سيارة مينى كوبر موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 3 ملايين جنيه.

كوبرا ليون موديل 2026

تتسارع سيارة كوبرا ليون موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتحتاج إلي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلى 215 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لترا.

يصل سعر سيارة كوبرا ليون موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلى مليون و744 ألف جنيه.

إم جي 4 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة إم جي 4 موديل 2026 يصل إلى 64 لترا، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وبها قوة 200 حصان.

الفئة الأولى من سيارة إم جي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة إم جي 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و400 ألف جنيه.