السعودية تدين تفجيرات حمص وتدعم الحكومة السورية

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب أثناء صلاة الجمعة بمدينة حمص في سوريا، وأسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية اليوم في بيان، رفضها القاطع للإرهاب والتطرف واستهداف المساجد ودور العبادة وترويع الآمنين، معبرةً عن تضامنها مع سوريا في هذا المصاب الجلل، ودعمها لجهود الحكومة السورية الرامية إلى إرساء الأمن والاستقرار".

وقدمت المملكة تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ودوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق.