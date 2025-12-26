قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء
الشهود تفصل في قضية فتى الدارك ويب.. غدا
مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية

جمال عاشور

تنظم الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، في الثانية عشر ظهرا غدا السبت،  حفل يوبيلها الفضي، وذلك بمتحف الطفل (مركز الطفل للحضارة والإبداع) في مصر الجديدة، بحضور عدد من الباحثين والمثقفين والمهتمين بالتراث الشعبي، وبرعاية مجلس إدارة الجمعية برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي.

ويأتي الاحتفال بمرور خمسةٍ وعشرين عامًا على تأسيس الجمعية، التي مثّلت على مدار ربع قرن أحد أهم الصروح الثقافية المتخصصة في حفظ وتوثيق ودراسة التراث الثقافي المصري والعربي، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن «ذاكرة الأمم تُحفظ بالعمل الأمين، والانحياز الصادق لما يبقى».

وقال الدكتور أحمد بهي الدين: «خمسةٌ وعشرون عامًا من عمرِ صرحٍ أخلصَ لصونِ التراث الثقافي المصري والعربي؛ صرحٌ بُنى إيمانٍ عميقٍ بأن ذاكرة الأمم تُحفظ بالعمل الأمين، والانحياز الصادق لما يبقى.


وتابع: “لقد أسّسه جيلٌ عظيمٌ من الكبار، أخلصوا لوطنهم لأنهم كانوا يعرفون قدره وقدر ناسه؛ فكانوا يرون في التراث مصر: في الحكاية، وفي الأغنية، وفي المأثور، وفي ما يعيشه الناس ويورثونه دون ادّعاء، وعلى رأس هؤلاء جميعًا الأستاذُ الملهم الدكتور أحمد علي مرسي؛ سيبقى ما تركه من علمٍ وقيمٍ ومُثُلٍ حيًّا، لا في الكتب وحدها، بل في الضمير المهني والأخلاقي لكل من تعلّم منه وتشرّب طريقته”.


وأكد: تعلّمنا منه القيم والصدق والإخلاص سلوكًا وممارسةً قبل أن ننهل من علمه؛ علّمنا أن حفظ التراث أمانةٌ تُؤدّى: تدقيقٌ، وتوثيقٌ، وإنصافٌ، وتواضعٌ أمام ذاكرة الناس. وأحسبُ أن احتفالنا بالجمعية غدًا ليس احتفالَ ذكرى فحسب، بل هو تجديدُ عهدٍ معه: أن نواصل المسيرة، وأن نستكمل ما كان يصبو إليه بتجرّدٍ؛ يعمل دون التفاتٍ إلى الصغائر، ويضع المعنى الكبير فوق كل اعتبار.


وأوضح: "ونحن على دربه نوقن أن مصر وطنٌ كامنٌ فينا؛ ليست شعاراتٍ نتشدّق بها، ولا كلماتٍ تُقال عند اللزوم، بل انتماءٌ يُقاس بالفعل المتجذّر الباقي. هكذا تعلّمنا منه ومن جيله: أن الإخلاص للوطن وللعلم عهدٌ مستمرّ، وواجبٌ يوميّ، وطريقٌ لا ينقطع
فلنحتفل غدًا… ثم نجدد الوعدَ والعهد، ونمضي في طريقنا بثباتٍ وصدق: نحفظ الوديعة، ونصون الذاكرة، ونُبقي التراث حيًّا كما أراده الكبار: راسخًا في الناس، وفي العمل، وفي القلب".

الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية متحف الطفل مركز الطفل للحضارة والإبداع الدكتور أحمد بهي الدين العساسي التراث الثقافي المصري الأمين والانحياز

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

مصر وفلسطين

حزب الريادة: دعم مصر لـ غزة مستمر ويعكس موقفًا ثابتًا من القضية الفلسطينية

النائب محمد البديوي عضو مجلس الشيوخ

البديوي يطالب بسرعة حل مشكلة الصرف الصحي بالعياط.. والإسكان تشكل لجنة

أسعار الفائدة

رئيس موازنة البرلمان: مؤشرات إيجابية للاقتصاد وخفض الفائدة يمنح دفعة قوية للمنتجين

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

