السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء
الشهود تفصل في قضية فتى الدارك ويب.. غدا
مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي

القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت" كبديل حضاري وآمن

بدأت محافظة القاهرة تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، في خطوة تهدف لتطوير منظومة النقل وتقليل العشوائية في الشوارع.

المضاد الحيوي أضراره أكثر من فوائده.. رسالة عاجلة للمواطنين

يلجأ الكثير من المواطنين لتناول المضاد الحيوي بدلا من الحصول على الأدوية العادية للقضاء على الأمراض التنفسية.

تسلل دون ترخيص.. إسرائيل توضح تفاصيل حادث الطعن والدهس بمنطقة بيسان

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن سقوط قتيلان وإصابة 6 آخرين دهسا وطعنا بمنطقة بيسان شمال إسرائيل.

رفع أسعار كروت الشحن والموبايلات بـ 2026.. تعرف على الحقيقة

تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن رفع أسعار كروت الشحن مع بداية العام الجديد 2026، وايضًا ارتفاع أسعار الموبايلات والهواتف، والكثير من المواطنين تبحث عن الحقيقة.

الدعم السريع.. عام من الدماء والعنف والنزوح في بر السودان

عرضت القاهرة الإخبارية تقرير يوضح أنه "كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار، معاناة هائلة لا تُوصف، دون أي أفق لنهاية هذه المعاناة".

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه اليوم

رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو وقيم درجات الحرارة اليوم.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

يعد الذهب واحدا من أهم وأقدم المعادن النفيسة التي عرفتها البشرية، وظل عبر العصور معيارا للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

طقس شديد البرودة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع خبراء الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد البرودة خلال الصباح الباكر وليلا

درجات الحرارة الذهب أسعار الذهب الأرصاد السودان إسرائيل

