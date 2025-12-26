قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رفع أسعار كروت الشحن والموبايلات بـ 2026.. تعرف على الحقيقة

كروت الشحن
البهى عمرو

تشهد الفترة الأخيرة أخبار كثيرة بشأن رفع أسعار كروت الشحن مع بداية العام الجديد 2026، وايضًا ارتفاع أسعار الموبايلات والهواتف، والكثير من المواطنين تبحث عن الحقيقة.

وكشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة زيادة أسعار الموبايلات والهواتف مع بداية عام 2026 .

وقال محمد طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" شركات المحمول حتى الآن لم تقم برفع أسعار هواتفها" أن بعض شركات المحمول أعلنت زيادة أسعار هواتفها المحمولة بنسبة 5% مع بداية العام المقبل.

وأكمل محمد طلعت، أن زيادة الأسعار بسبب عدم توفر الشرائح الذكية والرامات الخاصة بالهواتف المحمولة، أن زيادات الأسعار قد تختلف من شركة محمول لشركة أخرى.

ورد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".

أسعار المواد البترولية السبب
 

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحركات بأسعار كروت الشحن.

الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026


وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.

أسعار كروت الشحن كروت الشحن أسعار الموبايلات أسعار الموبايلات والهواتف شعبة الاتصالات الاتصالات

