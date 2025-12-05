حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. مفاجأة للمواطنين.. فيديو

تتردد خلال الفترة الأخيرة أخبارا كثيرة بشأن رفع أسعار كروت الشحن، وأن هذه التحركات ستكون خلال أسابيع وتحديدا مع بداية العام الجديد 2026.

وخرج رئيس شعبة الاتصالات وقال إن الأسعار لن ترتفع الآن لكن سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بسبب رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة.

ورد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".

أسعار المواد البترولية السبب



وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحركات بأسعار كروت الشحن.

الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.