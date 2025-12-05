أول رد من الصين على إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن إستراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة بشأن تايوان تناهض سياسة الصين الموحدة وتدعم التدخل في شؤوننا الداخلية.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : الحرب في غزة تسببت في تدهور الوضع الإنساني وسنواصل تقديم المساعدات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية قضية عادلة ونريد العمل مع المجتمع الدولي من أجل وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت: سنواصل استخدام كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل النزاع في أوكرانيا.

وزادت الخارجية الصينية: نلعب دورا بناء لوقف إطلاق النار في أوكرانيا ومن أجل فرض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ودعت الخارجية الصينية اليابان إلى عدم زعزعة الاستقرار بالمنطقة.