​أبو الغيط يؤكد لوزير الخارجية الصيني اهتمام العرب بـ"مبادرة الحوكمة العالمية"

​التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الصينية بكين بوانج يي، وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بقاعة الشعب الكبرى خلال زيارته الرسمية لجمهورية الصين.

​وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط قام في بداية اللقاء بتقديم التهنئة للوزير الصيني بمناسبة نجاح أعمال الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والتي تم خلالها اعتماد الخطة الخمسية الـ 15 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق في تنفيذ الخطة.

​كما ذكر المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال حديثه مع الوزير الصيني على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين الصين والعالم العربي، والتي تميزت دوماً بالاحترام والثقة المتبادلة وتبادل الدعم إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك استناداً إلى مبادئ العدالة والقانون الدولي، مشيراً إلى تطور العلاقات العربية الصينية بشكل مطرد منذ إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004.

​كما أوضح المتحدث أن أبو الغيط أعرب عن التقدير لـ "مبادرة الحوكمة العالمية" التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينج مؤخراً، والتي تسعى إلى معالجة أوجه القصور التي يعاني منها النظام العالمي وتحظى باهتمام الدول العربية، مؤكداً على أهمية أخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار نظراً إلى إسهامها المنتظر في بناء السلام والتنمية العالمية.

​ومن جانب آخر، ذكر المتحدث أن الوزير الصيني أكد خلال اللقاء على اهتمام بلاده الكبير الذي توليه لاستقبال القمة العربية الصينية الثانية المقرر عقدها في مايو 2026، مؤكداً على أنها ستكون قمة تاريخية وناجحة برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج ومشاركة القادة العرب، وأن بلاده ستعمل على التنسيق والتحضير الجيد مع الجامعة العربية لإنجاح أعمال القمة المرتقبة.