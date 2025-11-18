الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس المتعلقة بالصين حيلة سياسية بحتة ولا تتسق مع دوره وواجباته كدبلوماسي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو نتاج الحرب الباردة ولا ينبغي أن يكون موجها ضد أي طرف ثالث.

وشددت الخارجية الصينية على أن بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية.

وختمت الخارجية الصينية بيانها بالقول : الصين لن تسمح لأي شخص بتحدي النظام الدولي القائم بعد الحرب وتقويض السلام والاستقرار العالميين مرة أخرى.

عقد مسئولون رفيعو المستوى من اليابان والصين محادثات في العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر حكومية يابانية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان.

وترأس الجانب الياباني ماساكي كاناي، مدير مكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، الذي التقى نظيره الصيني ليو جينسونج، في محاولة من طوكيو لاحتواء الخلاف الدبلوماسي الذي بدأ ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والتعليم والترفيه بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني صن ويدونج قد استدعى السفير الياباني لدى بكين كينجي كاناسوجي؛ للاحتجاج على تصريحات ألمحت فيها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام برلمان بلادها إلى إمكانية التدخل العسكري في مضيق تايوان.

وقال صن، في تصريح يوم الجمعة الماضي، إنه على الرغم من الاحتجاجات الجادة من جانب الصين، فإن تاكايتشي رفضت التراجع عن التصريحات التي أدلت بها.. كما أعرب عن استياء بلاده الشديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة تجاه الجانب الياباني.