الوطنية للانتخابات: إلغاء الانتخابات بالدائرة الأولى الفيوم وسيتم الإعادة مرة أخرى
قانون الضوضاء.. بين حماية النوم وإسكات الأذان في إسرائيل
الهيئة الوطنية تحدد مواعيد إعادة الانتخابات في 19 دائرة بعد إلغاء النتائج
الرئيس السيسي يزور أكاديمية الشرطة.. ويتابع كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بها
مهيب عبد الهادي: سيد عبد الحفيظ يمر بحالة نفسية صعبة بسبب وفاة محمد صبري
فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات المرحلة الأولى بقطاع الصعيد
الهيئة الوطنية: إلغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات
أنس محمد علي محمد هلول يفوز في انتخابات مجلس النواب دائرة أطفيح بالجيزة
الوطنية للانتخابات: فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في قطاع غرب الدلتا
إلغاء الانتخابات بإمبابة وإعادتها مرة أخرى
إبطال الانتخابات في 19 دائرة وإعادة التصويت بها بعد انتهاء العملية الانتخابية
أحمد بنداري: مصر تؤكد ريادتها المستمدة من خلال تماسك أبنائها قيادة وشعبا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية

الصين واليابان
الصين واليابان
محمود نوفل

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن تصريحات السفير الأمريكي لدى اليابان جورج جلاس المتعلقة بالصين حيلة سياسية بحتة ولا تتسق مع دوره وواجباته كدبلوماسي.

وقالت الخارجية الصينية في بيان لها : التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو نتاج الحرب الباردة ولا ينبغي أن يكون موجها ضد أي طرف ثالث.

وشددت الخارجية الصينية على أن بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية.

وختمت الخارجية الصينية بيانها بالقول : الصين لن تسمح لأي شخص بتحدي النظام الدولي القائم بعد الحرب وتقويض السلام والاستقرار العالميين مرة أخرى.

عقد مسئولون رفيعو المستوى من اليابان والصين محادثات في العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر حكومية يابانية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان.

وترأس الجانب الياباني ماساكي كاناي، مدير مكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، الذي التقى نظيره الصيني ليو جينسونج، في محاولة من طوكيو لاحتواء الخلاف الدبلوماسي الذي بدأ ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والتعليم والترفيه بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني صن ويدونج قد استدعى السفير الياباني لدى بكين كينجي كاناسوجي؛ للاحتجاج على تصريحات ألمحت فيها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام برلمان بلادها إلى إمكانية التدخل العسكري في مضيق تايوان.

وقال صن، في تصريح يوم الجمعة الماضي، إنه على الرغم من الاحتجاجات الجادة من جانب الصين، فإن تاكايتشي رفضت التراجع عن التصريحات التي أدلت بها.. كما أعرب عن استياء بلاده الشديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة تجاه الجانب الياباني.

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

وزير التربية والتعليم

سقوط تلميذة من "زحليقة" في مدرسة بمصر الجديدة وإصابتها بغيبوبة ونزيف بالمخ

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

سيارة إسعاف

العربية لبست في توكتوك.. وفاة 3 معلمين وإصابة رابعة أثناء توجههم لعملهم

محكمة جنايات دمنهور

لابس قناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى محكمة إيتاي البارود

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

