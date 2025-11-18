اليابان والصين تُجريان محادثات رفيعة المستوى في بكين لاحتواء التوتر المتصاعد

عقد مسئولون رفيعو المستوى من اليابان والصين محادثات في العاصمة الصينية "بكين"، اليوم الثلاثاء، وفقًا لمصادر حكومية يابانية، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان.

وترأس الجانب الياباني ماساكي كاناي، مدير مكتب شئون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية، الذي التقى نظيره الصيني ليو جينسونج، في محاولة من طوكيو لاحتواء الخلاف الدبلوماسي الذي بدأ ينعكس سلبًا على قطاعات السياحة والتعليم والترفيه بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني صن ويدونج قد استدعى السفير الياباني لدى بكين كينجي كاناسوجي؛ للاحتجاج على تصريحات ألمحت فيها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام برلمان بلادها إلى إمكانية التدخل العسكري في مضيق تايوان.

وقال صن، في تصريح يوم الجمعة الماضي، إنه على الرغم من الاحتجاجات الجادة من جانب الصين، فإن تاكايتشي رفضت التراجع عن التصريحات التي أدلت بها.. كما أعرب عن استياء بلاده الشديد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ خطوات جادة تجاه الجانب الياباني.

وأضاف أن تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان خاطئة وخطيرة للغاية، وتنتهك القانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل صارخ، كما تتعارض على نحو خطير مع مبدأ الصين الواحدة وروح الوثائق السياسية الأربع الموقعة بين الصين واليابان، وأيضا تقوض الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين.

وأكد أن قضية تايوان تشكل جوهر المصالح الصينية، كما أن حلها مسألة يقررها الشعب الصيني ولا يتم قبول أي تدخل خارجي.

ودعت الحكومة الصينية مواطنيها، الأسبوع الماضي، إلى تجنب السفر إلى اليابان داعيةً أولئك الذين يخططون للدراسة هناك إلى إعادة النظر بعناية في قرارهم، مشيرًة إلى المخاطر الأمنية.

وفي طوكيو، أكد كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا استعداد اليابان لـ"جميع أشكال الحوار" مع الصين، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الصينية أن رئيس الوزراء لي تشيانج لا يعتزم لقاء تاكايشي خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في جنوب أفريقيا.

