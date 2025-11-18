أخبار السيارات| أفضل موديلات الفئة الاقتصادية.. ملامح كورولا الجديدة 2026.. الصين تطلق روبوتات بدل البشر

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

كشفت تويوتا عن كورولا كونسبت 2026، النموذج الذي يعكس تحولا جذريا في فلسفة تطوير أكثر سياراتها انتشارا، فجاءت السيارة بتصميم مبتكر منخفض الارتفاع يبرز من خلال الخطوط الحادة والزوايا الديناميكية، مع واجهة أمامية تتقدمها إضاءة ممتدة ومصابيح LED دقيقة تمنحها طابع مستقبلي واضح وتلمح إلى ملامح الجيل المقبل من طرازات تويوتا.

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

شهد قطاع صناعة السيارات في الصين خطوة تكنولوجية رائدة تمثلت في إدخال روبوتات متطورة ومصممة خصيصا للمساعدة في مهام التجميع داخل المصانع، وتهدف هذه الخطوة- التي كشفت عنها قناة "No Limits" على تيليجرام- إلى رفع كفاءة الإنتاج وتسريع عمليات التصنيع بشكل ملحوظ.

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تعمل شركة تسلا على إعادة تشكيل شبكتها العالمية للتوريد، بعد أن ألزمت مورديها بالتوقف عن استخدام أي مكونات صينية في السيارات المخصصة للسوق الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها المباشر على صناعة السيارات.