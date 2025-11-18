قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الولايات المتحدة في مجلس الأمن: القرار يضمن غزة مستقرة و إسرائيل آمنة
مدير الوطنية للانتخابات: الفلوس اللي بتندفع في الانتخابات ربنا هيحاسبنا عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
كريم عاطف

تعمل شركة تسلا على إعادة تشكيل شبكتها العالمية للتوريد، بعد أن ألزمت مورديها بالتوقف عن استخدام أي مكونات صينية في السيارات المخصصة للسوق الأمريكية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين وتأثيرها المباشر على صناعة السيارات.

تسلا وإيلون ماسك

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أوقفت الشركة خلال العام الحالي اعتمادها على موردين صينيين لعدد من المكونات، واستبدلت جزءا كبيرا منها ببدائل مصنعة في دول أخرى، مع خطة لاستكمال التحول خلال عام أو عامين.

وبدأت تسلا هذا التوجه منذ جائحة كورونا، حين أدى توقف سلاسل الإمداد من الصين إلى نقل بعض الموردين إنتاجهم نحو دول مثل المكسيك، إلا أن تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية هذا العام دفع الشركة إلى تسريع تطبيق استراتيجيتها.

استدعاء 376 ألف سيارة تسلا لهذا السبب

وتعد الصين مركزا عالميا لإنتاج قطع السيارات مثل البطاريات والرقائق الإلكترونية، لكن الاضطرابات الجيوسياسية، وقوانين التصدير الجديدة، ومنع الصين شحن بعض الرقائق إلى الخارج، كلها عوامل فرضت على الشركة البحث عن مصادر بديلة.

تسلا سايبرتراك المعدلة

كما زادت التوترات الأخيرة بين الصين وهولندا، والتي أوقفت مؤقتا توريد رقائق شركة Nexperia، من الضغوط على تسلا لتنويع شبكتها.

تسلا

وتشير الصحيفة إلى أن هذه التحركات تعكس الاتجاه العالمي نحو فك الارتباط الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم، وهو ما يؤثر بشدة على صناعة السيارات التي تعتمد على سلاسل توريد واسعة ومتداخلة.

تسلا موديل 3 2025

ورغم أن الصين لا تزال سوقا مهمة لعمليات تسلا الإنتاجية في شنغهاي، فإن الشركة لا تصدر سياراتها المصنعة هناك إلى السوق الأميركية، بل تعتمد على مصانعها داخل الولايات المتحدة لتلبية الطلب المحلي، مع توجه واضح لتقليل أي مكون صيني في هذه السيارات.

تسلا موديل Y 2026

وتواجه تسلا تحديات في استبدال بعض المكونات، أبرزها بطاريات الفوسفات الحديدية التي تنتجها شركة CATL، والتي لا يزال إيجاد بديل منافس لها عملية معقدة ضمن مساعي إعادة هيكلة سلسلة التوريد.

شركة تسلا موردين صينيين تسلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

أرشيفية

انتهك عرض مريضة.. إحالة مسئول تمريض بمستشفى عين شمس إلى الجنايات

ترشيحاتنا

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: كلية العلوم للبنات بالقاهرة واحدة من منارات التميز والابتكار

الانتخابات

أستاذ بجامعة الأزهر يوجه نصيحة للناخبين: الصوت أمانة ومن باعه نقص إيمانه

بالصور

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

فيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد