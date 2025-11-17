آبل تقلب المعايير: قرار بإيقاف إصدار آيفون سنويا يثير جدل المستخدمين

أعلنت مصادر موثوقة أن شركة آبل قررت تغيير جدول إطلاق هواتف آيفون السنوي الذي اعتاده محبو التقنية لعقود، بداية من سلسلة iPhone 18 القادمة.

بدلًا من حدث الخريف التقليدي الذي يشهد إطلاق العديد من الطرازات دفعة واحدة، ستقوم الشركة بتنظيم حدثين رئيسيين كل عام لتوزيع الإصدارات؛ فسيصدر iPhone 18 Pro وPro Max والآيفون القابل للطي في الخريف، بينما سيتم تأجيل الطراز الأساسي وiPhone 18e والجيل الثاني من iPhone Air إلى النصف الأول من العام التالي.

يعني ذلك أن المستخدمين سيشاهدون iPhone 17e في بداية 2026 أولاً، ثم إصدارات الفئة العليا لاحقًا.

ووفق محللين، تهدف آبل بهذه الخطوة إلى تعزيز قدرتها على منافسة سامسونج وجوجل بفاعلية أكبر من حيث توقيت الإصدارات وتوزيع الأحداث التسويقية لتشمل فترات مختلفة من السنة، وتزامن إطلاق الأجهزة مع منافسيها الكبار.

المزايا المتوقعة من الجدول الجديد

من المتوقع أن يحقق الجدول الجديد عدة فوائد؛ منها تخفيف الضغط الهائل على سلسلة الإنتاج بين المصنعين، ما يسمح لمهندسي آبل بمزيد من الوقت لحل المشكلات وتطوير التقنيات الجديدة بهدوء، خاصة بعد سلسلة مشكلات التحديثات البرمجية في عام 2024.

كما سيساعد إطلاق هواتف الفئة الاقتصادية ضمن "السلسلة e" على زيادة عائدات الشركة ومنافسة أجهزة جوجل وسامسونج الأقل سعراً والتي تظهر في فترات متفرقة من السنة.

آراء المستخدمين والمختصين

أبدى الكثير من متابعي التقنية استغرابهم من إيقاف الحدث السنوي الكبير، إذ لطالما كانت مناسبة إطلاق آيفون حدثًا عالميًا ينتظره الجميع في سبتمبر من كل عام. بينما رحّب البعض الآخر بالقرار واعتبروه فرصة لتحسين جودة المنتجات النهائية وإعطاء كل فئة وقتها الخاص في السوق من دون تشتيت اهتمام المستخدمين.

تخطو آبل خطوة استراتيجية بإعادة هيكلة جدول إطلاق هواتف آيفون، ما قد يؤثر بعمق على السوق ويغير موسم الهاتف الذكي العالمي. يبقى نجاح هذه الخطوة رهناً بردود الفعل المستقبلية للمستخدمين وقدرتها على تقديم تجديد حقيقي في تجربة الأجهزة.