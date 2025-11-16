قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن عودة إمام عاشور للملاعب
تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم
بعد وفاة محمد صبري .. الغندور: «ما بنحسش بنعمة الناس اللي حوالينا إلا لما بيرحلوا»
ترامب يأمر برفع عقوبات تركيا بعد صفقة «إس-400» الروسية
قلب الزمالك حزين .. أحمد سليمان يتحدّث عن إرث ومحبة محمد صبري
نجم الزمالك: محمد صبري كان متواضعًا .. وهذا وقت التكاتف مع أسرته
أمطار وخيام ممزقة.. الدفاع المدني بغزة يحذر من تفاقم الكوارث بسبب السيول
دموع وفخر .. أبناء محمد صبري يروون ما قاله لهم قبل رحيله
قصة حب تنتهي في محكمة الأسرة.. والسبب: فتاة أخرى و«أوردر شحن» بالغلط
«كوليبالي» ينهار حزنًا : «خبر وفاة محمد صبري كسر قلبي»
تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات
كارثة بحرية في شمال غرب روسيا.. غرق سفينة وأخرى مفقودة والنيابة العامة تكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تضحك أخيراً .. نفاد iPhone Pocket من متاجر الشركة في أمريكا

iPhone Pocket
iPhone Pocket
احمد الشريف

أثار منتج iPhone Pocket الجديد من Apple ضجة كبيرة في الأسواق الأمريكية، حيث نفدت جميع الكميات في المتاجر الإلكترونية والفعلية فور طرحه، بالرغم من الانتقادات التي وصفته بأنه مجرد قطعة قماش بسعر باهظ. 

ويأتي المنتج بالتعاون مع دار ISSEY MIYAKE اليابانية، ويتميز بتصميم شبكي قابل للتمدد يسمح بحمل الهاتف وبعض الأغراض الأخرى بطريقة أنيقة وجذابة.

تفاصيل المنتج والأسعار

يتوفر iPhone Pocket بنسختين: نسخة قصيرة بسعر 149 دولاراً ونسخة طويلة بسعر 229 دولاراً، وكل منهما متاح بعدة ألوان منها الأسود، البرتقالي، البنفسجي وغيرها. يُصنع المنتج من مزيج من النايلون والبوليستر والبولي يوريثان، ويتميز بانسيابية التصميم ومرونة الاستخدام، حيث يمكن حمله باليد أو ربطه بالحقيبة أو ارتداؤه مباشرة على الجسم.

تفاعل كبير رغم الحملات الساخرة

في حين اعتبر بعض المحللين أن المنتج ما هو إلا "جورب فخم"، إلا أن الإقبال الكبير أثبت قدرة آبل على تحويل أي منتج إلى ظاهرة جماهيرية بفضل قوة علامتها التجارية وخططها التسويقية. وتوالت التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ شبّه البعض المنتج بجورب أو قطعة ورقية تحمل شعار آبل، بينما أبدى آخرون استعدادهم لشراء أي منتج يحمل شعار الشركة مهما كان بسيطاً أو مرتفع السعر.

هل تعاود آبل طرح المنتج؟

حتى الآن، لم تعلن آبل بشكل رسمي عن خطة لإعادة توفير iPhone Pocket، وسط تكهنات بأنه قد يكون منتجًا موسمياً أو محدود الإنتاج، خاصة أنه تم طرحه في متاجر مختارة حول العالم مثل هونغ كونغ، لندن، باريس، نيويورك، وسيول.

يبرهن نجاح iPhone Pocket على قوة تأثير آبل في قطاع الإكسسوارات الذكية، وقدرتها على توقيع شراكات مبتكرة مع دور التصميم العالمية، وتحويل حتى أبسط الأفكار إلى منتجات ناجحة تتصدر حديث منصات التقنية والإعلام. ويبقى مستقبل المنتج رهناً بسياسة آبل التسويقية واستجابتها لحجم الطلب الهائل من المستخدمين.

آبل Apple iPhone Pocket

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 في مصر.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أسعار السجائر اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025.. قائمة كاملة مع التبغ المسخن

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

مهندس الإسكندرية مع والدته

لغز المكالمة الغامضة.. والدة مهندس الإسكندرية تكشف السر وراء مقتل ابنها

قانون الإيجار القديم

بداية من الشهر المقبل.. الزيادة المستحقة للوحدات بعد تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

رواتب تصل إلى 45 ألف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف مشروع الضبعة النووي

محمد صبري نجم الزمالك الراحل

رسميا.. لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم نادي الزمالك

ترشيحاتنا

محمد صبري

فاروق جعفر ينعى محمد صبري: من أنقى أبناء الزمالك.. ورحيله صدمة

أحمد عابدين

الأهلي يستعد لتجديد عقد أحمد عابدين .. بشرط

أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك

الزمالك يؤجل التعاقد مع مدرب مساعد في جهاز عبد الرؤوف

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد