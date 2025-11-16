آبل تضحك أخيراً .. نفاد iPhone Pocket من متاجر الشركة في أمريكا

أثار منتج iPhone Pocket الجديد من Apple ضجة كبيرة في الأسواق الأمريكية، حيث نفدت جميع الكميات في المتاجر الإلكترونية والفعلية فور طرحه، بالرغم من الانتقادات التي وصفته بأنه مجرد قطعة قماش بسعر باهظ.

ويأتي المنتج بالتعاون مع دار ISSEY MIYAKE اليابانية، ويتميز بتصميم شبكي قابل للتمدد يسمح بحمل الهاتف وبعض الأغراض الأخرى بطريقة أنيقة وجذابة.

تفاصيل المنتج والأسعار

يتوفر iPhone Pocket بنسختين: نسخة قصيرة بسعر 149 دولاراً ونسخة طويلة بسعر 229 دولاراً، وكل منهما متاح بعدة ألوان منها الأسود، البرتقالي، البنفسجي وغيرها. يُصنع المنتج من مزيج من النايلون والبوليستر والبولي يوريثان، ويتميز بانسيابية التصميم ومرونة الاستخدام، حيث يمكن حمله باليد أو ربطه بالحقيبة أو ارتداؤه مباشرة على الجسم.

تفاعل كبير رغم الحملات الساخرة

في حين اعتبر بعض المحللين أن المنتج ما هو إلا "جورب فخم"، إلا أن الإقبال الكبير أثبت قدرة آبل على تحويل أي منتج إلى ظاهرة جماهيرية بفضل قوة علامتها التجارية وخططها التسويقية. وتوالت التعليقات الساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، إذ شبّه البعض المنتج بجورب أو قطعة ورقية تحمل شعار آبل، بينما أبدى آخرون استعدادهم لشراء أي منتج يحمل شعار الشركة مهما كان بسيطاً أو مرتفع السعر.

هل تعاود آبل طرح المنتج؟

حتى الآن، لم تعلن آبل بشكل رسمي عن خطة لإعادة توفير iPhone Pocket، وسط تكهنات بأنه قد يكون منتجًا موسمياً أو محدود الإنتاج، خاصة أنه تم طرحه في متاجر مختارة حول العالم مثل هونغ كونغ، لندن، باريس، نيويورك، وسيول.

يبرهن نجاح iPhone Pocket على قوة تأثير آبل في قطاع الإكسسوارات الذكية، وقدرتها على توقيع شراكات مبتكرة مع دور التصميم العالمية، وتحويل حتى أبسط الأفكار إلى منتجات ناجحة تتصدر حديث منصات التقنية والإعلام. ويبقى مستقبل المنتج رهناً بسياسة آبل التسويقية واستجابتها لحجم الطلب الهائل من المستخدمين.