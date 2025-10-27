مزايا تطبيق الصور من أبل .. لن تصدق إمكانياته

غالبا ما يصعب على المستخدم العثور على صورة معينة عند وجود الكثير من الصور على الحاسوب أو اللاب توب، ولكن أصحاب أجهزة الماك يعتمدون على تطبيق الصور من أبل المثبت على أجهزتهم بشكل افتراضي.

تصنيف الصور

وعلى الرغم من وجود الكثير من برامج تحرير الصور، التي تتمتع بوظائف أقوى بكثير لمحترفي التصوير، إلا أن تطبيق الصور من أبل يتمتع بوظيفة تصنيف الصور وإدارتها.

وبمجرد استيراد الصور يقوم التطبيق بتصنيفها حسب التاريخ والوقت تلقائيا، وإذا رغب المستخدم في العثور بسرعة على صورة معينة من أحد أيام الرحلة أو موقع محدد، فإنه يمكنه القيام بذلك من خلال النقر على أيقونة “i” الصغيرة في أعلى الجانب الأيمن في شريط القائمة، واختصار لوحة المفاتيح CMD+i، ويؤدي ذلك إلى فتح نافذة صغيرة تشتمل على معلومات أساسية عن الصورة.

ويوجد في أعلى الصفحة خانة صغيرة باسم "إضافة عنوان"، وهنا يمكن للمستخدم إدخال عنوان لصورة واحدة أو أكثر، وبعد ذلك يمكن العثور على هذه الصور من خلال إجراء بحث نصي، وكل ما يتطلبه الأمر هنا إدخال العنوان المطلوب في خانة البحث أعلى الجانب الأيمن بواسطة العدسة المكبرة.

ويمكن للمستخدم تخصيص عناوين لصور فردية أو عدة صور، وللقيام بذلك يجب تحديد الصور المرغوبة أولا، وبعد ذلك يتم إدخال عنوان وصفي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم من خلال نقرة على الزر الأيمن للفأرة من دمج عدة صور وإنشاء ألبوم واحد بعنوان وصفي، وتتمثل ميزة هذه الوظيفة في إمكانية مشاركة هذا الألبوم مع العائلة أو الأصدقاء عن طريق خدمة الحوسبة السحابية "آي كلاود".

وفي بعض الأحيان قد يرغب المستخدم في جمع كل الصور الخاصة بحدث ما، أو الصور ذات المحتوى المتشابه في مجموعة واحدة، وإذا لم يتم إجراء ذلك عن طريق العنوان، فإنه يمكن الاعتماد على الكلمات الرئيسية.

وفي هذه الحالة يتم الاعتماد على خانة "إضافة كلمة رئيسية"؛ حيث يمكن إطلاق العنان للإبداع، فإذا كانت الصورة لتناول الطعام مع الأصدقاء، فيمكن تخصيص كلمات "طعام" و"أصدقاء" ككلمات رئيسية، أو اختيار أية كلمة رئيسية مناسبة.

وإذا رغب المستخدم في الرجوع لاحقا إلى جميع الصور، التي تشتمل على سيارات أو قطط، فيمكنه تحديد كلمات رئيسية مثل "سيارات" و"قطة"، وإذا رغب المستخدم في جعل الاختيار أكثر تحديدا، مثل جميع الصور، التي تشتمل على سيارات من شركة معينة، فإنه يمكن تعيين هذا الاسم ككلمة رئيسية.

وهناك الكثير من تطبيقات الكاميرا للهاتف الذكي، بما في ذلك هاتف أبل آيفون، يمكنها تسجيل موقع الصورة حسب الرغبة، وعادة ما يتم تخزين هذه المعلومات بشكل مسبق في تطبيق الصور، وإذا لم تتمكن الكاميرا من تسجيل بيانات الموقع، أو إذا رغب المستخدم في عدم جمع هذه البيانات بشكل افتراضي، فإنه يمكن إضافتها لاحقا، وتبدأ هذه الإجراءات من خلال النقر على الأيقونة “i”.

وفي الخطوة التالية يتم إدخال اسم المدينة أو البلد أو العنوان أو حتى أحد المعالم السياحية في خانة "تعيين موقع"، وتتيح قاعدة البيانات الجغرافية المدمجة في تطبيق الصور تحديد الموقع بدقة عالية في العديد من البلدان.

وعادة ما تستغرق عملية تنظيم الصور بواسطة العناوين والألبومات والكلمات الرئيسية بعض الوقت، وخاصة في حالة وجود صور رقمية، التي مر عليها سنوات طويلة، ولكن الأمر يستحق هذا العناء لكي يسهل العثور عليها مستقبلا.

تحليل الصور

ويشتمل تطبيق الصور من أبل أيضا على وظيفة تحليل الصور، وكل ما يتطلبه الأمر كتابة ما يبحث المستخدم عنه في خانة العدسة المكبرة.

وغالبا ما يعثر المستخدم على ما يبحث عنه سواء كان قطط أو جبال أو أشجار أو مبان، وبعد ذلك يمكن تصنيف الصور بشكل أفضل.