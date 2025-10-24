قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
شرطة الاحتلال تصدر تعليماتها للاستعداد لتسلم جثتي رهينتين
أبرز مضاعفات حساسية الجيوب الأنفية المزمنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الحدث الأعظم في تاريخ آبل يقترب.. هل سيختفي iPhone 19 إلى الأبد؟

أول جهاز آيفون أطلقه عام 2007
أول جهاز آيفون أطلقه عام 2007
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لتنفيذ واحدة من أكبر التغييرات التسويقية في تاريخها مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون في عام 2027. 

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتجاوز إصدار “iPhone 19” بالكامل لتنتقل مباشرة إلى “iPhone 20”، في خطوة رمزية للاحتفال بمرور عقدين على الهاتف الذي غير عالم التقنية عام 2007.

آيفون 20 أكثر من مجرد اسم جديد

يأتي هذا التسريب من المحلل هو مو-يول في مؤسسة Omdia، والذي يرى أن هاتف آبل لعام 2027 لن يحمل اسما جديدا فحسب، بل سيجلب أكبر إعادة تصميم بصرية منذ iPhone X، عندما تخطت آبل الرقم 9 وأطلقت الهاتف العاشر برقم روماني “X”، الذي قدم لأول مرة تقنية Face ID وتصميم الشاشة الكاملة الذي أصبح سمة لهواتف آيفون الحديثة.

شاشة بلا حواف تماما

تشير التفاصيل المسربة إلى أن آيفون 20 سيأتي بدون أي حواف أمامية، بفضل اعتماد آبل على تقنية الكاميرا والمستشعرات المدمجة أسفل الشاشة، وهي تقنية تعمل الشركة على تطويرها منذ سنوات.


وإذا نجحت في ذلك، فسيكون iPhone 20 أول هاتف من آبل بشاشة تغطي الواجهة بالكامل، على غرار هواتف مثل Nubia Z80 Ultra التي أطلقت مؤخرا.

أول آيفون أطلقته آبل عام 2007

خارطة طريق غير تقليدية

قبل الوصول إلى آيفون 20، يبدو أن آبل تخطط لتغييرات غير مسبوقة في جدول إطلاق أجهزتها، فإلى جانب هاتفها القابل للطي على شكل كتاب الذي تأجل إطلاقه إلى عام 2027، تعمل الشركة أيضا على تطوير نموذج صدفي قابل للطي.

وبحسب التسريب، قد تعتمد آبل نظام إطلاق مزدوج خلال العام:

- في النصف الأول من 2027: إطلاق iPhone 18e (النسخة الاقتصادية) وiPhone 20.

- في النصف الثاني من 2027: إطلاق iPhone 20 Air وiPhone 20 Pro و Pro Max بالإضافة إلى الجيل الثاني من iPhone Fold.

وقال المحلل هو مو-يول: “ستطلق آبل iPhone 18e وآيفون 20 في النصف الأول من 2027، ثم iPhone 20 Air وPro وPro Max وiPhone Fold 2 في النصف الثاني من العام ذاته”.

خطوة تحمل رمزية كبيرة

تجاوز الأرقام ليس جديدا على آبل، فالشركة استخدمت الخطوة ذاتها سابقا مع iPhone X لتشير إلى تحول ثوري في التصميم.


وإذا صحت هذه التسريبات، فإن iPhone 20 لن يكون مجرد هاتف احتفالي بالذكرى العشرين، بل بداية فصل جديد كليا في قصة تصميم آيفون، فصل قد يعيد تعريف مفهوم الهواتف الذكية مرة أخرى.

آبل iPhone 19 آيفون 20

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

النيابة الإدارية

التصويت الإلكتروني.. النيابة الإدارية تباشر الإشراف القضائي على انتخابات الزهور

رمضان صبحي

أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي في قضية تزوير امتحانات.. غدًا

حادث اشتعال سيارة بطريق مصر السويس

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اشتعال سيارة بطريق السويس

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد