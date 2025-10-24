الحدث الأعظم في تاريخ آبل يقترب.. هل سيختفي iPhone 19 إلى الأبد؟

تستعد شركة آبل، بحسب تسريبات جديدة، لتنفيذ واحدة من أكبر التغييرات التسويقية في تاريخها مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق أول آيفون في عام 2027.

وتشير التقارير إلى أن آبل قد تتجاوز إصدار “iPhone 19” بالكامل لتنتقل مباشرة إلى “iPhone 20”، في خطوة رمزية للاحتفال بمرور عقدين على الهاتف الذي غير عالم التقنية عام 2007.

آيفون 20 أكثر من مجرد اسم جديد

يأتي هذا التسريب من المحلل هو مو-يول في مؤسسة Omdia، والذي يرى أن هاتف آبل لعام 2027 لن يحمل اسما جديدا فحسب، بل سيجلب أكبر إعادة تصميم بصرية منذ iPhone X، عندما تخطت آبل الرقم 9 وأطلقت الهاتف العاشر برقم روماني “X”، الذي قدم لأول مرة تقنية Face ID وتصميم الشاشة الكاملة الذي أصبح سمة لهواتف آيفون الحديثة.

شاشة بلا حواف تماما

تشير التفاصيل المسربة إلى أن آيفون 20 سيأتي بدون أي حواف أمامية، بفضل اعتماد آبل على تقنية الكاميرا والمستشعرات المدمجة أسفل الشاشة، وهي تقنية تعمل الشركة على تطويرها منذ سنوات.



وإذا نجحت في ذلك، فسيكون iPhone 20 أول هاتف من آبل بشاشة تغطي الواجهة بالكامل، على غرار هواتف مثل Nubia Z80 Ultra التي أطلقت مؤخرا.

أول آيفون أطلقته آبل عام 2007

خارطة طريق غير تقليدية

قبل الوصول إلى آيفون 20، يبدو أن آبل تخطط لتغييرات غير مسبوقة في جدول إطلاق أجهزتها، فإلى جانب هاتفها القابل للطي على شكل كتاب الذي تأجل إطلاقه إلى عام 2027، تعمل الشركة أيضا على تطوير نموذج صدفي قابل للطي.

وبحسب التسريب، قد تعتمد آبل نظام إطلاق مزدوج خلال العام:

- في النصف الأول من 2027: إطلاق iPhone 18e (النسخة الاقتصادية) وiPhone 20.

- في النصف الثاني من 2027: إطلاق iPhone 20 Air وiPhone 20 Pro و Pro Max بالإضافة إلى الجيل الثاني من iPhone Fold.

وقال المحلل هو مو-يول: “ستطلق آبل iPhone 18e وآيفون 20 في النصف الأول من 2027، ثم iPhone 20 Air وPro وPro Max وiPhone Fold 2 في النصف الثاني من العام ذاته”.

خطوة تحمل رمزية كبيرة

تجاوز الأرقام ليس جديدا على آبل، فالشركة استخدمت الخطوة ذاتها سابقا مع iPhone X لتشير إلى تحول ثوري في التصميم.



وإذا صحت هذه التسريبات، فإن iPhone 20 لن يكون مجرد هاتف احتفالي بالذكرى العشرين، بل بداية فصل جديد كليا في قصة تصميم آيفون، فصل قد يعيد تعريف مفهوم الهواتف الذكية مرة أخرى.