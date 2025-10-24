قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد جديد يواجه الزمالك.. إيقاف قيد محتمل بسبب مستحقات جروس
عبير الشرقاوي ترد على الشائعات: والدي عمره ما غضب عليا.. فيديو
العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس
علي جبر: بيراميدز بطل الدوري الحقيقي
هل يجوز تخطي الرقاب أثناء خطبة الجمعة لجمع التبرعات؟
أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية
الأرصاد تُطلق تحذيرا عاجلا.. شبورة مائية كثيفة تنخفض معها الرؤية على الطرق صباح اليوم
انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

من الطلب الكبير إلى الأرقام القياسية.. آيفون 17 يحقق مفاجآت غير متوقعة

آيفون 17
آيفون 17
شيماء عبد المنعم

أفاد تقرير جديد بإنه من المتوقع أن تلعب سلسلة آيفون 17 الجديدة دورا محوريا في مساعدة شركة آبل على تجاوز توقعات وول ستريت لأرباح الربع الرابع المقبل. 

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستسجل نتائج أفضل من المتوقع، بفضل الطلب العالمي المستمر على آيفون 17 والنمو المستقر في قطاع الخدمات.

زخم قوي لـ آيفون 17


تسجل شركة مورجان ستانلي أن مبيعات آيفون 17 الأولية قد دفعت بالفعل أداء أسهم آبل، مع مؤشرات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر حتى نهاية 2025. 

ويستشهد التقرير بفترات الطلب الطويلة على آيفون 17 مقارنة بطرازات آيفون 16، مما يعكس الاهتمام الكبير من المستهلكين.

في الصين، نفد بالفعل جهاز آيفون 17 Air، بينما أظهرت التقارير من الهند نموا مزدوج الرقم لسلسلة آبل لعام 2025 مقارنة بالعام السابق. 

كما تشير فحوصات سلسلة التوريد إلى أن طلبات آيفون 17 قد تصل إلى 95 مليون وحدة في النصف الثاني من 2025، على الرغم من أن تقدير مورغان ستانلي الرسمي يبقى أكثر تحفظا عند 90 مليون وحدة.

تعديل التوقعات لزيادة المبيعات

استنادا إلى هذه الاتجاهات، رفعت مورجان ستانلي تقديراتها لمبيعات آيفون في الربع الثالث إلى 56.9 مليون جهاز، بزيادة قدرها مليوني جهاز عن تقديراتها السابقة، أما في الربع الرابع من العام، فتتوقع الشركة أن تبيع آبل مليون جهاز آيفون أكثر من التوقعات الحالية لسوق وول ستريت.

ورغم هذه النظرة الإيجابية، تحتفظ مورجان ستانلي بهدفها السعري لأسهم آبل عند 298 دولارا، موضحة أنها في انتظار بيانات إضافية من الموردين وأرقام المبيعات خلال مهرجان التسوق 11/11 في الصين قبل إجراء أي تعديلات إضافية.

التوقعات المستقبلية لشركة آبل

تتوقع مورجان ستانلي أن تكشف تقارير آبل حول نفقاتها الرأسمالية المزيد عن استثمارات الشركة في "الحوسبة السحابية الخاصة"، التي تدعم نظام الذكاء الاصطناعي المتنامي لديها. 

كما يتوقع المحللون أن يؤدي إعادة إطلاق "Apple Intelligence" في ربيع 2026 وظهور آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026 إلى تعزيز نمو الأرباح، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى احتمال تأجيل آيفون القابل للطي إلى 2027.

تشير تحليلات مورجان ستانلي إلى أن الطلب على آيفون 17 سيظل المحرك الرئيسي لنمو آبل في المدى القصير، مما يضع الشركة في موقع يمكنها من تحقيق ربع جديد يتجاوز توقعات المستثمرين.

آيفون 17 آبل مبيعات آيفون 17 آيفون 17 Air مبيعات آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

ترشيحاتنا

الفنان محمد ثروت

محمد ثروت يبدع في أغنية مين اللي ميحبش فاطمة.. فيديو

محمد أبو شامة

خبير: إسرائيل دائما تقفز عن المفاوضات بالذرائع المختلفة.. فيديو

أبطال العمل

هنادي مهنا: لون شعري كان ثابت 3 سنين بسبب تصوير أوسكار عودة الماموث

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد