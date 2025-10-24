من الطلب الكبير إلى الأرقام القياسية.. آيفون 17 يحقق مفاجآت غير متوقعة

أفاد تقرير جديد بإنه من المتوقع أن تلعب سلسلة آيفون 17 الجديدة دورا محوريا في مساعدة شركة آبل على تجاوز توقعات وول ستريت لأرباح الربع الرابع المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن آبل ستسجل نتائج أفضل من المتوقع، بفضل الطلب العالمي المستمر على آيفون 17 والنمو المستقر في قطاع الخدمات.

زخم قوي لـ آيفون 17



تسجل شركة مورجان ستانلي أن مبيعات آيفون 17 الأولية قد دفعت بالفعل أداء أسهم آبل، مع مؤشرات تشير إلى أن هذا الزخم سيستمر حتى نهاية 2025.

ويستشهد التقرير بفترات الطلب الطويلة على آيفون 17 مقارنة بطرازات آيفون 16، مما يعكس الاهتمام الكبير من المستهلكين.

في الصين، نفد بالفعل جهاز آيفون 17 Air، بينما أظهرت التقارير من الهند نموا مزدوج الرقم لسلسلة آبل لعام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما تشير فحوصات سلسلة التوريد إلى أن طلبات آيفون 17 قد تصل إلى 95 مليون وحدة في النصف الثاني من 2025، على الرغم من أن تقدير مورغان ستانلي الرسمي يبقى أكثر تحفظا عند 90 مليون وحدة.

تعديل التوقعات لزيادة المبيعات

استنادا إلى هذه الاتجاهات، رفعت مورجان ستانلي تقديراتها لمبيعات آيفون في الربع الثالث إلى 56.9 مليون جهاز، بزيادة قدرها مليوني جهاز عن تقديراتها السابقة، أما في الربع الرابع من العام، فتتوقع الشركة أن تبيع آبل مليون جهاز آيفون أكثر من التوقعات الحالية لسوق وول ستريت.

ورغم هذه النظرة الإيجابية، تحتفظ مورجان ستانلي بهدفها السعري لأسهم آبل عند 298 دولارا، موضحة أنها في انتظار بيانات إضافية من الموردين وأرقام المبيعات خلال مهرجان التسوق 11/11 في الصين قبل إجراء أي تعديلات إضافية.

التوقعات المستقبلية لشركة آبل

تتوقع مورجان ستانلي أن تكشف تقارير آبل حول نفقاتها الرأسمالية المزيد عن استثمارات الشركة في "الحوسبة السحابية الخاصة"، التي تدعم نظام الذكاء الاصطناعي المتنامي لديها.

كما يتوقع المحللون أن يؤدي إعادة إطلاق "Apple Intelligence" في ربيع 2026 وظهور آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026 إلى تعزيز نمو الأرباح، على الرغم من بعض التقارير التي تشير إلى احتمال تأجيل آيفون القابل للطي إلى 2027.

تشير تحليلات مورجان ستانلي إلى أن الطلب على آيفون 17 سيظل المحرك الرئيسي لنمو آبل في المدى القصير، مما يضع الشركة في موقع يمكنها من تحقيق ربع جديد يتجاوز توقعات المستثمرين.