إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
آيفون 17 الجديد.. هاتف متوسط يتضمن قدرات خارقة

شيماء عبد المنعم

في وقت سرقت فيه هواتف آيفون 17 وiPhone 17 Pro بلونه البرتقالي اللافت الأضواء، يأتي هاتف آيفون 17 ليقدم تجربة متكاملة وواقعية بسعر أكثر توازنا، دون التنازل عن أبرز الميزات التقنية التي يتطلع إليها المستخدمون.

ورغم أن الهاتف لا يحمل تغييرات جذرية في التصميم، فإن التحسينات المتعددة التي طالت الشاشة، الكاميرا، والبطارية، جعلت من آيفون 17 خيارا يستحق النظر، خاصة لأولئك الذين لا يرغبون في دفع أكثر من 1000 دولار على إصدار Pro.

شاشة مطورة وعرض دائم Always-On

يحمل آيفون 17 شاشة OLED بقياس 6.3 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز، في خطوة طال انتظارها على هواتف آيفون الأساسية، كما أصبحت الشاشة أكثر سطوعا مع وصولها إلى 3000 شمعة، إلى جانب طبقة مقاومة للانعكاس تتيح رؤية أفضل في ضوء الشمس.

كما يتيح الهاتف خاصية “الشاشة الدائمة”، لتصفح الإشعارات والوقت دون فتح القفل – ميزة كانت حصرية لطرازات Pro سابقا.

تصميم أنيق وألوان مبهرة

يحافظ آيفون 17  على إطار من الألمنيوم بملمس مطفي أنيق، مع دمج اللون الخلفي على الجوانب لمظهر أكثر تجانسا، يتوفر الهاتف بألوان جديدة هادئة منها البنفسجي، الأزرق، الأخضر، إلى جانب الأبيض والأسود.

تقول آبل إن الجيل الثاني من شاشة Ceramic Shield يوفر مقاومة خدوش أفضل بثلاث مرات، وهو خبر جيد للمستخدمين الذين لا يستخدمون حافظة.

كاميرا خلفية مزدوجة أفضل من iPhone Air

رغم أن iPhone Air الأغلى يأتي بكاميرا واحدة فقط، فإن آيفون 17 يتميز بكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميجابكسل لكل من العدسة العريضة والعدسة فائقة الاتساع ultrawide، مما يمنح المستخدم مرونة أكبر في التصوير، ودعم لتصوير الفيديو بنمط Cinematic Mode وDual Capture.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 18 ميجابكسل وتدعم ميزة Center Stage التي تركز تلقائيا على الأشخاص في الصورة عند دخولهم الإطار.

أداء قوي رغم غياب شريحة Pro

يعمل آيفون 17 بمعالج A19، وهو أقل قوة من A19 Pro الموجود في طرازات Air وPro، رغم ذلك، سجل الهاتف نتائج مبهرة في اختبارات الأداء، متفوقا على iPhone 16 Pro Max وسلسلة iPhone 15 بأكملها، وفق اختبارات Geekbench و3DMark.

تحسينات في البطارية تدوم طوال اليوم

تقول آبل إن بطارية آيفون 17 توفر حتى 30 ساعة من تشغيل الفيديو، وقد أظهرت اختبارات الاستخدام اليومي قدرة الهاتف على الصمود لأكثر من 12 ساعة متواصلة دون الحاجة لإعادة الشحن، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 40 وات.

ميزة جديدة في iOS 26 تعرف بـ وضع الطاقة التكيفي تساعد على إطالة عمر البطارية من خلال تعديل الأداء تلقائيا حسب استخدامك اليومي.

iOS 26 تقدم واجهة أنيقة ومزايا ذكية

يأتي آيفون 17 مثبتا عليه نظام iOS 26، الذي يجلب تصميما جديدا يعرف باسم Liquid Glass مع عناصر شفافة تسمح برؤية أوسع للمحتوى، كما أضاف النظام ميزة الترجمة الحية للمكالمات، ودعما أفضل للبحث عبر الصور، بالإضافة إلى أدوات جديدة لتخصيص شاشة القفل والخلفيات ثلاثية الأبعاد.

كما يقدم النظام تحديثا لميزة الذكاء البصري التي تتيح للمستخدم تحليل محتوى الصور ولقطات الشاشة باستخدام أدوات مثل ChatGPT.

السعر والمقارنة مع بقية الطرازات

يبدأ سعر آيفون 17 من 829 دولارا لطراز بسعة 256 جيجابايت، ما يجعله أرخص من iPhone Air الذي يبدأ من 999 دولار، دون أن يفقد الكثير من الميزات الجوهرية.

عند المقارنة مع طراز iPhone Air، فإن iPhone 17 يتفوق في:

- وجود كاميرا خلفية مزدوجة

- نظام صوتي ثنائي

- دعم التصوير السينمائي

- بطارية تدوم أطول في بعض السيناريوهات

هل يستحق الشراء؟

إذا كنت تمتلك جهاز iPhone 14 أو iPhone 15 الأساسي، فإن الترقية إلى iPhone 17 قد تكون منطقية للاستفادة من التحسينات في الكاميرا، الشاشة، والبطارية، بالإضافة إلى دعم تقنيات Apple Intelligence الجديدة.

أما إذا كنت تملك iPhone 16، فلا يبدو التغيير ضروريا حاليا، إلا إذا كنت ترغب في تجربة الشاشة الدائمة والكاميرا الثانية.

