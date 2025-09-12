هضبة الكاميرا.. ما الجديد في آيفون 17 برو؟

مع آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، قدمت أبل تصميما جديدا للجهة الخلفية للجهاز، بدلا من وجود نتوء للكاميرا، أصبح لدينا الآن هضبة كاميرا تمتد عبر الجزء الخلفي من الآيفون، تحتوي هذه الهضبة على نظام كاميرا محدث يتضمن عدسة تليفوتوغرافية تم تجديدها، تحتوي جميع الكاميرات على 48 ميجابكسل، إلى جانب خمس خيارات تكبير.

عدسة تليفوتوغرافية



العدسة التليفوتوغرافية Fusion الجديدة بدقة 48 ميجابكسل هي ترقية للعدسة التليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل في طرازات آيفون 16 برو، تدعم تكبير 4x، أو ما يعادل طول بؤري 100 مم، عند تكبير 4x، يمكنك التقاط صور بدقة 48 ميجابكسل.

كما تدعم تكبير 8x، أو ما يعادل طول بؤري 200 مم، الصور بتكبير 8x محدودة إلى 12 ميجابكسل، تقول أبل إن حساس التليفوتوغرافية أكبر بنسبة 56%، مما يتيح أداء محسنا في ظروف الإضاءة الضعيفة.

تدعم العدسة التليفوتوغرافية بيكسلات التركيز الهجينة، ونظام تثبيت الصورة البصري بتحويل 3D، والتركيز التلقائي، ولديها تصميم تيترا بريزم الذي قدمته أبل العام الماضي.

يمكن توسيع تكبير 8x إلى 40x تكبير رقمي. وعلى الرغم من أنه لا يضاهي التكبير 100x الذي تشتهر به هواتف سامسونج، إلا أنه يوسع نطاق التكبير مقارنة مع آيفونات سابقة.

آيفون 17 برو

عدسة واسعة

عدسة الزاوية الواسعة بدقة 48 ميجابكسل، أو العدسة الرئيسية Fusion كما تسميها أبل، لم تتغير كثيرا مقارنة مع آيفون 16 برو، حيث يمكنك التقاط صور بدقة 24 ميجابكسل أو 48 ميجابكسل بطول بؤري قياسي قدره 24 مم، أو صور تليفوتوغرافية بدقة 12 ميجابكسل وطول بؤري 48 مم.

تشمل الميزات تثبيت الصورة البصري باستخدام تقنية التحويل للحساس من الجيل الثاني، 100% بيكسلات تركيز، وفتحة عدسة f/1.78.

عدسة زاوية واسعة جدا

تسمي أبل العدسة الواسعة جدا بدقة 48 ميجابكسل Fusion Ultra Wide، لها طول بؤري 13 مم، وفتحة عدسة f/2.2، وزاوية رؤية 120 درجة، تدعم التقاط صور قريبة جدا بدقة 48 ميجابكسل (صور ماكرو)، ولديها دعم لما تسميه أبل بيكسلات التركيز الهجينة.

وعلى الجانب الأيمن من هضبة الكاميرا، يوجد فلاش Adaptive True Tone وجهاز مسح LiDAR.

ميزات أخرى للكاميرا



تتضمن تقنيات الكاميرا التي قدمتها أبل عبر السنوات:

- محرك فوتوني: يجمع بين أفضل البيكسلات من صورة عالية الدقة وصورة محسنة لالتقاط الضوء، مما ينتج صورة بدقة 24 ميجابكسل، كما يعمل المحرك الفوتوني في ظروف الإضاءة المنخفضة.

- Deep Fusion: يعمل في ظروف الإضاءة المتوسطة إلى المنخفضة ويبرز التفاصيل والملمس في الصورة.

- Smart HDR 5: يتعرف على الأشخاص في المشهد ويحسن التباين والإضاءة وألوان البشرة ليظهر الجميع في أفضل حال.

- صور بورتريه مع التحكم في التركيز والعمق: لا تحتاج إلى تحديد وضع البورتريه قبل التقاط الصورة للحصول على صورة بورتريه، يمكنك فقط التقاط صورة، وإذا كان هناك شخص أو حيوان أليف، يتم جمع معلومات العمق وتفعيل وضع البورتريه تلقائيا مع خلفية ضبابية.

- الإضاءة في وضع البورتريه: يغير الإضاءة في صور وضع البورتريه مع تأثيرات تشمل الطبيعي، الاستوديو، التحديد، المرحلة، المرحلة بالأبيض والأسود، والأبيض والأسود العالي.

- الوضع الليلي: يلتقط سلسلة من الصور خلال بضع ثوان ويجمعها لتمكين التصوير في ظروف إضاءة منخفضة للغاية.

- البانوراما: يلتقط صورا بانورامية تصل إلى 63 ميجابكسل.

- أنماط التصوير الفوتوغرافي: هي فلاتر يمكنك تطبيقها قبل التقاط الصورة.

- صور وفيديوهات ثلاثية الأبعاد: يمكن عرض الصور والفيديوهات الملتقطة بوضع ثلاثي الأبعاد على جهاز Vision Pro.

- ProRAW: خيار تسجيل الفيديو الاحترافي.

- تصحيح العدسات (لعدسة الزاوية الواسعة جدا): يزيل التشويه.

- تثبيت الصورة التلقائي: يصحح اهتزاز الكاميرا.

- وضع Burst: يسمح بالتقاط سلسلة من الصور دفعة واحدة، وهو مفيد لالتقاط اللحظات السريعة.

قدرات الفيديو



تدعم طرازات آيفون 17 برو تسجيل فيديو بدقة 4K Dolby Vision بمعدل يصل إلى 120 إطارا في الثانية.

يتوفر تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية باستخدام ProRes مع جهاز تخزين خارجي متصل، كما تدعم طرازات آيفون 17 برو تسجيل ProRes RAW، وهي ميزة جديدة هذا العام، كما تدعم تسجيل Apple Log 2 وGenlock لمزامنة الفيديو، وهي ميزات موجهة لصناع الأفلام.

أضافت أبل ميزة التقاط الفيديو المزدوج التي تسجل من الكاميرات الأمامية والخلفية في نفس الوقت، يدعم التقاط الفيديو المزدوج تسجيل 4K Dolby Vision بمعدل 30 إطارا في الثانية.

كما تتوفر العديد من ميزات الفيديو التي قدمتها أبل على مدار السنوات الماضية.

الكاميرا الأمامية

أضافت أبل كاميرا أمامية جديدة بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage لالتقاط السيلفي والمكالمات الفيديوية، تحتوي على فتحة عدسة f/1.8، وكما يوحي الاسم، تدعم Center Stage، وهي الميزة التي تبقيك في الإطار أثناء المكالمات الفيديوية عندما تتحرك.

تتمتع الحساس الأمامي الجديد بحجم أكبر وهو مربع الشكل، مما يعني أنه يمكن التقاط المزيد في الإطار مقارنة بالسابق. يمكنك أيضا التقاط صور سيلفي بوضع أفقي أو عمودي دون الحاجة إلى تدوير هاتفك، كما حسنت أبل التثبيت أثناء تسجيل الفيديو.

التقاط الفيديو المزدوج يعمل مع الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح لك تسجيل المشهد ورد فعلك في نفس الوقت.