مزايا هواتف آيفون 17 برو الجديدة.. الأقوى في تاريخ آبل

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل عن أحدث هواتفها الرائدة iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، واللذين يأتيان إلى جانب iPhone Air وiPhone 17 ضمن سلسلة هذا العام، وتعد هواتف آيفون 17 برو من أكثر هواتف آبل تطورا، حيث تتميز بشاشات أكبر، وكاميرات متعددة، وأداء فائق مقارنة ببقية الطرازات.


أبرز مزايا هواتف آيفون 17 برو الجديدة
 

 

تصميم جديد وهيكل من الألومنيوم


رغم أن حجم الشاشة لم يتغير بقياس 6.3 بوصة لـ Pro و6.9 بوصة لـ Pro Max، إلا أن الهيكل أصبح أكثر سماكة وارتفاعا قليلا، نتيجة لتعديل البنية الداخلية، ولأول مرة، تعتمد آبل على هيكل موحد من الألمنيوم بدلا من التيتانيوم، ما يجعل الهاتف أخف وزنا وأكثر كفاءة في تبديد الحرارة.


كاميرا Plateau جديدة ومساحة داخلية أكبر

استبدلت آبل نتوء الكاميرا التقليدي بتصميم أفقي يعرف باسم Camera Plateau، يمتد على عرض الجهة الخلفية ويضم ثلاث عدسات على اليسار، وماسح LiDAR وفلاش على اليمين. 

كما تم نقل خطوط الهوائي لتلتف حول هذا النتوء، مما حسّن أداء الاتصال اللاسلكي، هذا التصميم أتاح مساحة أكبر للبطارية.

أبرز مزايا هواتف آيفون 17 برو الجديدة


خلفية من Ceramic Shield 2 بلون ثنائي


الجزء الخلفي من الهاتف مصنوع من مادة Ceramic Shield 2 الأكثر مقاومة للكسر بأربع مرات مقارنة بالزجاج، وتمنح الهاتف مظهرا ثنائي اللون بفضل اختلاف لونها عن الألومنيوم المحيط بها.


ألوان جديدة ومزايا تحكم مُحسنة


يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأزرق الداكن، الفضي، والبرتقالي الكوني، ويحتفظ بزر Dynamic Island، إلى جانب زر Action متعدد الوظائف، وزر Camera Control الحساس للمس والضغط، والذي يتيح التقاط الصور وتعديل الإعدادات مباشرة.


منفذ USB-C وأداء شاشة خارق


يدعم الهاتف منفذ USB-C بسرعات نقل USB3، كما تم تعزيز الشاشة بمادة Ceramic Shield 2 لمقاومة الخدوش بثلاثة أضعاف، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة في الأماكن الخارجية، مع طبقة مضادة للانعكاس لتحسين الرؤية.


شريحة A19 Pro ومعمارية تبريد متقدمة


يعمل الهاتف بشريحة A19 Pro المصنعة بتقنية 3 نانومتر، وتضم وحدة معالجة مركزية سداسية النوى، ووحدة رسومات سداسية، إلى جانب محرك عصبي مكون من 16 نواة، وذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت، كما أضافت آبل نظام تبريد بغرفة بخار لتحسين الأداء المستمر بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بـ A18 Pro.

رقاقة N1 للاتصال اللاسلكي

رغم استمرار استخدام مودمات Qualcomm 5G، إلا أن آبل أضافت رقاقة N1 الخاصة بها لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مما يحسن من أداء الاتصال، ويوفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، ويعزز موثوقية ميزات مثل AirDrop وPersonal Hotspot.


كاميرات احترافية بدقة 48 ميجابكسل


لأول مرة، تأتي جميع الكاميرات الخلفية بدقة 48 ميجابكسل، وتشمل عدسة رئيسية، وعدسة واسعة، وعدسة تليفوتوغرافية تدعم تقريب بصري حتى 8x ورقمي حتى 40x، وتدعم الكاميرات تصوير فيديو بدقة 4K، إلى جانب ميزات احترافية مثل ProRes RAW وLog 2 وGenlock، كما تم تحسين محرك Photonic Engine لتقليل التشويش وتحسين الألوان.


كاميرا أمامية ذكية وتصوير مزدوج


الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage، وتتيح التصوير في الوضعين الأفقي والعمودي دون الحاجة لتدوير الهاتف، كما يمكن التصوير بالكاميرتين الأمامية والخلفية في نفس الوقت عبر ميزة Dual Capture.


بطارية أطول وشحن أسرع


تدوم بطارية iPhone 17 Pro حتى 33 ساعة من تشغيل الفيديو، بينما تصل بطارية Pro Max إلى 39 ساعة، وهي الأطول في تاريخ آيفون، يدعم الهاتف الشحن السريع بنسبة 50% خلال 20 دقيقة، إلى جانب شحن MagSafe وQi2.2 حتى 25 وات، وتتوفر نسخ eSIM فقط ببطاريات أكبر، مع توسع آبل في طرحها عالميا.


سعات تخزين ضخمة وأسعار مرتفعة


يبدأ التخزين من 256 جيجابايت، ويصل إلى 2 تيرابايت في نسخة Pro Max بسعر 2000 دولار، بينما يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1099 دولار، أي بزيادة 100 دولار عن الجيل السابق، بينما يبدأ Pro Max من 1199 دولار.


موعد الإطلاق


تبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر الساعة 5 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يتوفر الهاتف رسميا في الأسواق يوم 19 سبتمبر.

