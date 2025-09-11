قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
بعد هجوم الدوحة.. كندا تعيد تقييم علاقاتها مع إسرائيل وتعلن المضي نحو الاعتراف بفلسطين
كهرباء جنوب الدلتا: إيقاف شحن العدادات مؤقتا من مساء اليوم
ما هي مكفرات الذنوب؟.. 6 أعمال عظيمة تمحو السيئات وتنجيك من عذاب النار
المندوب الروسي في فيينا : مطلب إيران بالحصول على ضمانات أمنية
مواد قا تلة.. حقيقة شاحنة رش المعطر في العاصمة الإدارية
ترامب يوبخ نتنياهو في مكالمة حادة بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
وداعا الموجات الحارة.. بدء العد التنازلي لانخفاض درجات الحرارة
حبس خادمة استولت على نصف مليون جنيه ملك مخدومتها عبر انستاباي
وسائل إعلام لبنانية: الجماعات المتطرفة حاولت حرق منزل فضل شاكر بسبب الغناء
تكنولوجيا وسيارات

iPhone Air.. أنحف آيفون في العالم من آبل بقدرات غير مسبوقة

شيماء عبد المنعم

أصبح السر الأكثر تحفظا لعام 2025 رسميا، حيث كشفت شركة آبل في حدثها المذهل الذي أقيم يوم الثلاثاء، عن iPhone Air، الذي يعد أنحف هاتف آيفون تم إطلاقه حتى الآن.

آيفون إير 2025 أحدث هواتف آبل وأرقها حتى الآن

يبلغ سمك هاتف iPhone Air في أرق نقطة له 5.6 مم. للمقارنة، فإن آيفون 16 برو يبلغ سمكه 8.25 مم، مما يجعل آيفون إير أنحف بـ2 مم من هاتف آبل الرائد لعام 2024. 

قبل اليوم، كان آيفون 6 الذي بلغ سمكه 6.9 مم هو أرفع هاتف في تاريخ الشركة، ولكن مع تطور الهواتف الجديدة لتستوعب بطاريات أكبر، وتقنية التعرف على الوجه Face ID، والكاميرات المتعددة، أصبحت الهواتف أكثر سمكا، لكن آيفون إير يغير هذه المعادلة.

مواصفات آيفون إير

يعد آيفون إير أنحف هاتف قدمته آبل على الإطلاق، وهو مزود بمعالج A19 Pro، إلى جانب مودم C1X الجديد لتحسين كفاءة الطاقة.

آيفون إير

كما تقول آبل إن آيفون إير هو الهاتف الأكثر متانة على الإطلاق، بفضل إطاره المصنوع من التيتانيوم المعاد تدويره، وقد تم تغليفه بمادة Ceramic Shield، التي أصبحت الآن أكثر مقاومة للخدوش بمقدار 3 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة. 

تدعم الشاشة بقياس 6.5 بوصة تقنية ProMotion حتى 120 هرتز، مع وظيفة التشغيل الدائم Always On وسطوع خارجي يصل إلى 3000 شمعة، وتقول آبل أيضا إن التباين في الشاشة تحسن بشكل ملحوظ عند استخدامها في الهواء الطلق.

قوة المعالج والاتصال

يضم آيفون إير معالج A19 Pro الذي يعد أسرع معالج هاتف ذكي في السوق بفضل وحدة المعالجة المركزية ذات الستة أنوية، كما يحتوي المعالج على معالج رسومات محدث ورقاقة الشبكات N1 الجديدة من آبل، وبفضل مودم C1X المدمج، يدعم آيفون إير WiFi 7، Bluetooth 6، وتقنية Thread الجديدة. 

ومن ناحية أخرى، يتميز مودم C1X بكونه أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يستخدم 30% أقل من الطاقة مقارنة بالمودم الموجود في آيفون 16 برو.

يحتوي آيفون إير على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة بفتحة f/1.6 وتكبير بصري 2x، وبالنسبة للصور الشخصية، تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية من نوع Center Stage بدقة 18 ميجابكسل، مما يتيح لك التقاط الصور في وضعي العمودي و الأفقي دون الحاجة إلى تعديل وضع الهاتف. أما بالنسبة للفيديو، فيمكن للهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية مع دعم Dolby Vision.

آيفون إير


آبل تدعي أن آيفون إير سيمنحك عمر بطارية يدوم طوال اليوم. بالطبع، هذا قد يختلف حسب الاستخدام الشخصي، آبل أعلنت أيضا عن بطارية مغناطيسية جديدة MagSafe لتمديد عمر البطارية، ولكن عند هذه النقطة قد يكون من الأفضل لك شراء آيفون 17 أو آيفون 17 برو.

سيبدأ سعر آيفون إير من 999 دولار، مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية في النسخة الأساسية، ستبدأ طلبات ما قبل البيع يوم الجمعة الساعة 8 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، مع التوفر العام ابتداء من 19 سبتمبر، سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، الأبيض، الذهبي، والأزرق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أرشيفية

رئيس وزراء قطر لـ أمريكا: نبحث عن شركاء أمنيين جدد بعد تعرضنا لهجومين

أرشيفية

مقتل ناشط يميني مؤيد لإسرائيل بإطلاق نار خلال محاضرة في جامعة أمريكية

مصطفى مدبولي

إدخال 5 محافظات جديدة.. مدبولي: تخصيص استثنائي للمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل

رئيس الوزراء

الحكومة تحسم ملف زيادة أسعار الكهرباء.. تخفيف الأعباء وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا أولوية

ترشيحاتنا

الفنانة يسرا المسعودي

يسرا المسعودي تطمئن الجمهور بعد تعرضها لوعكة صحية|خاص

عمر زهران

أول ظهور للمخرج عمر زهران مع هالة صدقي وبعض النجوم

هاجر السراج

هاجر السراج تحتفل بزفافها: تزوجت من صديقي وحب حياتي

تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

كب مكشوف.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

نادية الجندى بفستان ملفت يخفى عمرها الحقيقي

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

