iPhone Air.. أنحف آيفون في العالم من آبل بقدرات غير مسبوقة

أصبح السر الأكثر تحفظا لعام 2025 رسميا، حيث كشفت شركة آبل في حدثها المذهل الذي أقيم يوم الثلاثاء، عن iPhone Air، الذي يعد أنحف هاتف آيفون تم إطلاقه حتى الآن.

آيفون إير 2025 أحدث هواتف آبل وأرقها حتى الآن

يبلغ سمك هاتف iPhone Air في أرق نقطة له 5.6 مم. للمقارنة، فإن آيفون 16 برو يبلغ سمكه 8.25 مم، مما يجعل آيفون إير أنحف بـ2 مم من هاتف آبل الرائد لعام 2024.

قبل اليوم، كان آيفون 6 الذي بلغ سمكه 6.9 مم هو أرفع هاتف في تاريخ الشركة، ولكن مع تطور الهواتف الجديدة لتستوعب بطاريات أكبر، وتقنية التعرف على الوجه Face ID، والكاميرات المتعددة، أصبحت الهواتف أكثر سمكا، لكن آيفون إير يغير هذه المعادلة.

مواصفات آيفون إير

يعد آيفون إير أنحف هاتف قدمته آبل على الإطلاق، وهو مزود بمعالج A19 Pro، إلى جانب مودم C1X الجديد لتحسين كفاءة الطاقة.

آيفون إير

كما تقول آبل إن آيفون إير هو الهاتف الأكثر متانة على الإطلاق، بفضل إطاره المصنوع من التيتانيوم المعاد تدويره، وقد تم تغليفه بمادة Ceramic Shield، التي أصبحت الآن أكثر مقاومة للخدوش بمقدار 3 مرات مقارنة بالإصدارات السابقة.

تدعم الشاشة بقياس 6.5 بوصة تقنية ProMotion حتى 120 هرتز، مع وظيفة التشغيل الدائم Always On وسطوع خارجي يصل إلى 3000 شمعة، وتقول آبل أيضا إن التباين في الشاشة تحسن بشكل ملحوظ عند استخدامها في الهواء الطلق.

قوة المعالج والاتصال

يضم آيفون إير معالج A19 Pro الذي يعد أسرع معالج هاتف ذكي في السوق بفضل وحدة المعالجة المركزية ذات الستة أنوية، كما يحتوي المعالج على معالج رسومات محدث ورقاقة الشبكات N1 الجديدة من آبل، وبفضل مودم C1X المدمج، يدعم آيفون إير WiFi 7، Bluetooth 6، وتقنية Thread الجديدة.

ومن ناحية أخرى، يتميز مودم C1X بكونه أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يستخدم 30% أقل من الطاقة مقارنة بالمودم الموجود في آيفون 16 برو.

يحتوي آيفون إير على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة بفتحة f/1.6 وتكبير بصري 2x، وبالنسبة للصور الشخصية، تم تزويد الهاتف بكاميرا أمامية من نوع Center Stage بدقة 18 ميجابكسل، مما يتيح لك التقاط الصور في وضعي العمودي و الأفقي دون الحاجة إلى تعديل وضع الهاتف. أما بالنسبة للفيديو، فيمكن للهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية مع دعم Dolby Vision.

آيفون إير



آبل تدعي أن آيفون إير سيمنحك عمر بطارية يدوم طوال اليوم. بالطبع، هذا قد يختلف حسب الاستخدام الشخصي، آبل أعلنت أيضا عن بطارية مغناطيسية جديدة MagSafe لتمديد عمر البطارية، ولكن عند هذه النقطة قد يكون من الأفضل لك شراء آيفون 17 أو آيفون 17 برو.

سيبدأ سعر آيفون إير من 999 دولار، مع 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية في النسخة الأساسية، ستبدأ طلبات ما قبل البيع يوم الجمعة الساعة 8 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، مع التوفر العام ابتداء من 19 سبتمبر، سيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، الأبيض، الذهبي، والأزرق.