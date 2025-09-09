قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

آبل تكشف عن Apple Watch Ultra 3 مع الاتصال عبر الأقمار الصناعية

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3
احمد الشريف

أعلنت أبل عن إصدارها الجديد Apple Watch Ultra 3، المخصص للمغامرين والرياضيين المحترفين، والذي يأتي بتقنيات متقدمة أبرزها ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تتيح البقاء على تواصل حتى في الأماكن النائية خارج نطاق الشبكة.

Ultra 3 

يأتي الإصدار الجديد مزودًا بشاشة OLED واسعة ذات إضاءة قوية وزوايا رؤية محسنة، بالإضافة إلى إطار من التيتانيوم المعاد تدويره بنسبة 100% لضمان المتانة والخفة في آن واحد. 

وتعد Ultra 3 أكبر ساعة في تاريخ أبل من حيث حجم الشاشة، مع حواف أرفع لتوفير مساحة عرض أكبر دون زيادة حجم الهيكل.

الميزة الأهم في Ultra 3 هي دعمها لتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، التي تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل وتحديد الموقع وحتى طلب المساعدة في حالات الطوارئ عند التواجد في مناطق لا تغطيها شبكات الهاتف المحمول.

 الاتصال بالأقمار الصناعية 

 ولتحقيق ذلك، قامت أبل بإعادة تصميم الهوائي ليكون قادرًا على الاتصال بالأقمار الصناعية على ارتفاع يصل إلى 800 ميل.

كما حصلت الساعة على تحسينات في الأداء بفضل دعمها لشبكات 5G وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تتبع النشاط الرياضي. 

وتوفر البطارية عمرًا يصل إلى 42 ساعة من الاستخدام المستمر، ما يجعلها الخيار المثالي للمغامرات الطويلة.

وتتوفر Ultra 3 بعدة ألوان، مع تصميمات جديدة للأحزمة تشمل ألوانًا رياضية وموديلات فاخرة بالتعاون مع Hermès، لتلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والمظهر المتميز.

