قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ولد النبي في 12 ربيع الأول؟.. اعرف الجواب الصحيح
كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا
خلال 24 ساعة.. 100 شهيد نتيجة الغارات الإسرائيلية في غزة
وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي
بتروجيت في الصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري
النقل تواصل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية بمخاطر السلوكيات السلبية في السكك الحديدية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26-8-2025
اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب.. تعرف عليه
حبس 3 متهمين بصفع المواطنين دون سبب في شوارع القاهرة
هل يحصل المستأجر على تعويض بعد الإخلاء.. قانون الإيجار القديم يجيب
ميدو: الزمالك لو أخد الدوري السنة دي هيتسحب منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

آبل
آبل
احمد الشريف

 في قضية تسلط الضوء على شراسة المنافسة في سوق التكنولوجيا والأجهزة القابلة للارتداء، رفعت شركة آبل دعوى قضائية عاجلة ضد أحد مهندسيها السابقين، متهمة إياه بسرقة أسرار تجارية بالغة الأهمية تتعلق بتقنيات ومستشعرات ساعة آبل الذكية (Apple Watch) وتسريبها إلى شركة "أوبو" (Oppo) الصينية، التي انضم إليها مؤخرًا.

وفقًا لوثائق الدعوى التي تم إيداعها في محكمة بولاية كاليفورنيا، تتهم آبل المهندس السابق، تشين شي، الذي شغل منصب مهندس معماري لأنظمة الاستشعار في فريق تطوير Apple Watch بين يناير 2020 ويونيو 2025، باستغلال منصبه للوصول إلى معلومات حساسة وتمريرها إلى منافستها المباشرة.

وتكشف الدعوى أن "شي" كان لديه صلاحية الوصول إلى وثائق تقنية سرية تشمل تصميمات ومواصفات مستشعرات صحية متقدمة، مثل تلك المستخدمة في قياس تخطيط القلب (ECG) ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى خطط المنتجات المستقبلية.

خداع وتنزيل ملفات في الأسابيع الأخيرة

تدعي آبل أن المهندس "شي" قام بخداع الشركة، حيث أبلغها عند تقديم استقالته أنه سيعود إلى الصين لرعاية والديه المسنين، بينما كان في الحقيقة قد أمن وظيفة لدى شركة أوبو لقيادة فريق تطوير تقنيات الاستشعار.

وتضيف أوراق القضية أن "شي" قام في أيامه الأخيرة بالشركة بأنشطة مريبة، شملت تنزيل 63 ملفًا سريًا من قواعد بيانات آبل المحمية ونقلها إلى وحدة تخزين خارجية (USB). كما رصدت أنظمة آبل قيامه بالبحث عبر الإنترنت عن طرق "لمسح بيانات جهاز ماك بوك بالكامل" وما إذا كان يمكن للشركة تتبع فتح الملفات على محركات الأقراص المشتركة.

وتزعم آبل أنها عثرت على رسائل على هاتف العمل الخاص بـ "شي" تظهر تواصله مع مديريه الجدد في أوبو، حيث أكد لهم أنه سيعمل على "جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" قبل مغادرته آبل.

رد أوبو والمطالب القانونية

من جانبها، نفت شركة أوبو هذه الاتهامات في بيان رسمي. وقالت الشركة إنها "راجعت الادعاءات بعناية ولم تجد أي دليل يربط بين هذه المزاعم وسلوك الموظف خلال فترة عمله لديها"، مؤكدة على احترامها للأسرار التجارية لجميع الشركات وأنها لم تستولِ على أي أسرار خاصة بشركة آبل.

تطالب آبل في دعواها القضائية بإصدار أمر قضائي يمنع المهندس "شي" وشركة أوبو من استخدام أو الكشف عن أي من أسرارها التجارية المسروقة. كما تسعى الشركة للحصول على تعويضات مالية لم يتم تحديد قيمتها بعد، بالإضافة إلى تغطية كافة الرسوم وأتعاب المحاماة.

وتأتي هذه القضية لتؤكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأجهزة القابقية للارتداء، والذي أصبح ساحة معركة تقنية بين عمالقة التكنولوجيا العالميين، حيث تمثل المستشعرات الصحية والبيانات التي تجمعها جزءًا أساسيًا من قيمة هذه المنتجات وتنافسيتها في السوق.

آبل apple watch شركة آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

المتهمة بقـ.تل زوجها وأبنائه الـ 6 بالمنيا: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في ضرتي

أنغام

بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم

ترشيحاتنا

خالد سليمان مع شقيقته أنغام

خالد سليمان يكشف تفاصيل ألبومه سليماني وتعاونه مع شقيقته أنغام

مطرف المطرف

شوفك تأخر.. طرح أحدث أغاني مطرف المطرف

عاطف كامل

شافكي المنيري تنعى عاطف كامل برسالة مؤثرة

بالصور

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

كلمة السر فى وفاة أطفال المنيا.. حالة واحدة فقط يمكن فيها علاج الكلوروفينابير

الكلوروفينابير
الكلوروفينابير
الكلوروفينابير

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد