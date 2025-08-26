صراع الأسرار التقنية.. آبل تقاضي موظفًا سابقًا بتهمة تسريب تصميمات "Apple Watch "

في قضية تسلط الضوء على شراسة المنافسة في سوق التكنولوجيا والأجهزة القابلة للارتداء، رفعت شركة آبل دعوى قضائية عاجلة ضد أحد مهندسيها السابقين، متهمة إياه بسرقة أسرار تجارية بالغة الأهمية تتعلق بتقنيات ومستشعرات ساعة آبل الذكية (Apple Watch) وتسريبها إلى شركة "أوبو" (Oppo) الصينية، التي انضم إليها مؤخرًا.

وفقًا لوثائق الدعوى التي تم إيداعها في محكمة بولاية كاليفورنيا، تتهم آبل المهندس السابق، تشين شي، الذي شغل منصب مهندس معماري لأنظمة الاستشعار في فريق تطوير Apple Watch بين يناير 2020 ويونيو 2025، باستغلال منصبه للوصول إلى معلومات حساسة وتمريرها إلى منافستها المباشرة.

وتكشف الدعوى أن "شي" كان لديه صلاحية الوصول إلى وثائق تقنية سرية تشمل تصميمات ومواصفات مستشعرات صحية متقدمة، مثل تلك المستخدمة في قياس تخطيط القلب (ECG) ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى خطط المنتجات المستقبلية.

خداع وتنزيل ملفات في الأسابيع الأخيرة

تدعي آبل أن المهندس "شي" قام بخداع الشركة، حيث أبلغها عند تقديم استقالته أنه سيعود إلى الصين لرعاية والديه المسنين، بينما كان في الحقيقة قد أمن وظيفة لدى شركة أوبو لقيادة فريق تطوير تقنيات الاستشعار.

وتضيف أوراق القضية أن "شي" قام في أيامه الأخيرة بالشركة بأنشطة مريبة، شملت تنزيل 63 ملفًا سريًا من قواعد بيانات آبل المحمية ونقلها إلى وحدة تخزين خارجية (USB). كما رصدت أنظمة آبل قيامه بالبحث عبر الإنترنت عن طرق "لمسح بيانات جهاز ماك بوك بالكامل" وما إذا كان يمكن للشركة تتبع فتح الملفات على محركات الأقراص المشتركة.

وتزعم آبل أنها عثرت على رسائل على هاتف العمل الخاص بـ "شي" تظهر تواصله مع مديريه الجدد في أوبو، حيث أكد لهم أنه سيعمل على "جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات" قبل مغادرته آبل.

رد أوبو والمطالب القانونية

من جانبها، نفت شركة أوبو هذه الاتهامات في بيان رسمي. وقالت الشركة إنها "راجعت الادعاءات بعناية ولم تجد أي دليل يربط بين هذه المزاعم وسلوك الموظف خلال فترة عمله لديها"، مؤكدة على احترامها للأسرار التجارية لجميع الشركات وأنها لم تستولِ على أي أسرار خاصة بشركة آبل.

تطالب آبل في دعواها القضائية بإصدار أمر قضائي يمنع المهندس "شي" وشركة أوبو من استخدام أو الكشف عن أي من أسرارها التجارية المسروقة. كما تسعى الشركة للحصول على تعويضات مالية لم يتم تحديد قيمتها بعد، بالإضافة إلى تغطية كافة الرسوم وأتعاب المحاماة.

وتأتي هذه القضية لتؤكد على الأهمية الاستراتيجية لقطاع الأجهزة القابقية للارتداء، والذي أصبح ساحة معركة تقنية بين عمالقة التكنولوجيا العالميين، حيث تمثل المستشعرات الصحية والبيانات التي تجمعها جزءًا أساسيًا من قيمة هذه المنتجات وتنافسيتها في السوق.