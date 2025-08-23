تحالف غير متوقع.. آبل تدخل محادثات لاستخدام Gemini في تطوير Siri

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة آبل Apple، دخلت في محادثات أولية مع شركة جوجل Google، للاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI في تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري Siri، والمقرر إطلاقه العام المقبل.

وعقب نشر التقرير، ارتفعت أسهم شركة ألفابت المالكة لـ جوجل بنسبة 3.7%، فيما سجلت أسهم آبل زيادة بلغت 1.6%، مواصلة مكاسبها خلال تعاملات ما بعد الظهيرة.

ووفقا للتقرير، تواصلت آبل مؤخرا مع جوجل بهدف تطوير نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يعزز من قدرات سيري، ضمن خطة الشركة لتقديم نسخة جديدة كليا من المساعد الصوتي تعتمد بشكل أكبر على الذكاء السياقي والتحكم الكامل عبر الصوت.

ومع ذلك، ما زالت آبل على بعد عدة أسابيع من اتخاذ قرارها النهائي بشأن ما إذا كانت ستعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة داخليا، أو تتجه نحو شراكة خارجية، حيث لم يتم حتى الآن اختيار شريك رسمي.

ورفضت شركة جوجل التعليق على هذه الأنباء، في حين لم ترد آبل على طلبات التعليق.

وتأتي هذه الخطوة المحتملة وسط تأخر آبل في طرح ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بمنافسيها مثل جوجل وسامسونج، اللذين أدمجا بالفعل مساعدين ذكيين ونماذج متقدمة في أجهزتهما.

وكان من المقرر أن تطلق آبل تحديثا كبيرا لسيري في ربيع هذا العام، يتضمن تحسينات تعتمد على السياق الشخصي وقدرات تحكم شاملة عبر الصوت، إلا أن المشروع تأجل لمدة عام نتيجة صعوبات هندسية.

ويذكر أن سيري لطالما واجهت انتقادات بسبب محدودية قدراتها مقارنة بمساعدات مثل Alexa من أمازون وGoogle Assistant، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر المعقدة أو التفاعل مع تطبيقات الطرف الثالث.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت آبل محادثات مع كل من Anthropic وOpenAI، حيث درست إمكانية استخدام نموذج Claude أو ChatGPT، كـ محرك أساسي للنسخة الجديدة من سيري، بحسب تقارير سابقة من "بلومبرج".