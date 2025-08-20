قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرح البوستر الرسمي لحكاية Just You من مسلسل ما تراه، ليس كما يبدو
الملك المصري يحكم قبضته على الدوري الإنجليزي.. صلاح أول من يحقق كل الألقاب الفردية في موسم واحد
بعد مطالب باستبعاد أصحاب المصالح.. ما دور لجان حصر مناطق الإيجار القديم؟
أحدهم ارتدى النقاب.. كيف سرق المتهمون شقة أحمد شيبة؟
من رماد إلى أسمدة وأعلاف| قش الأرز ثروة قومية للمزارعين.. والفلاحين: الطن يتراوح من 50 لـ100 جنيه
تنظيم الاتصالات: مليون شخص سجل في خدمة المكالمات الترويجية
خالد الغندور يشيد بهدف عمرو السولية في مباراة إنبي
أحمد موسى: جامعة زويل نموذج مشرف للتعليم والبحث العلمي في مصر
أحمد موسى يتغنى بمحمد صلاح: شرّف وطنه ويصنع التاريخ
أحمد موسى منفعلا على الهواء: لا مساومة على غزة.. ومصر ترفض الابتزاز الإسرائيلي
أحمد موسى: الجيش المصري مستعد في كل وقت.. ولقاءات مكثفة لوزير الدفاع مع القيادات
مفيش حد يساوم مصر.. أحمد موسى: الـ100 مليون مصري مستعدون يلبسوا الأفرول
تغيير غير مسبوق في استراتيجية آبل.. تأجيل إطلاق iPhone 18 الأساسي حتى 2027

آيفون 16
شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير إعلامية أن شركة آبل لن تطلق الإصدار الأساسي من iPhone 18 في العام المقبل كما جرت العادة، بل ستؤجل طرحه حتى النصف الأول من عام 2027، في خطوة تعد تحولا لافتا في جدول إطلاق أجهزة آيفون الذي اعتاد عليه المستخدمون منذ عام 2007.

آبل تبلغ شركاءها بتأجيل الإطلاق

وبحسب صحيفة ETNews الكورية الجنوبية، فقد أبلغت آبل شركاءها من موردي المواد والمكونات أن طراز iPhone 18 الأساسي لن يكون جزءا من حدث سبتمبر 2026.

بدلا من ذلك، ستكشف الشركة في ذلك التاريخ عن الإصدارات المتقدمة فقط، وهي iPhone 18 Air و iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

أما الإصداران الأقل تكلفة، iPhone 18 وiPhone 18e، فسيتم طرحهما في وقت لاحق، خلال النصف الأول من عام 2027.

آيفون قابل للطي لأول مرة

تتزامن هذه الخطوة مع خطط آبل لإطلاق أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، ما دفع الشركة إلى إعادة جدولة إطلاق الطرازات الأخرى لتجنب التزاحم التسويقي وإدارة موارد التصنيع بفعالية أكبر.

أشار المحلل التقني المعروف مينج-تشي كوو في شهر مايو الماضي، إلى أن آبل تتجه نحو اعتماد جدول إطلاق نصف سنوي مرتين في العام، نتيجة لمنافسة قوية من الشركات الأخرى التي تطرح أجهزتها في بداية العام، مما يخلق "فجوة تسويقية" لصالحها.

وقال كوو: “بسبب اشتداد المنافسة، تحتاج آبل إلى تقديم مزيد من طرازات آيفون، لكن إطلاقها جميعا في نفس الفترة قد يضعف الأثر التسويقي لكل منتج”.

دعم تقرير موقع The Information هذه المزاعم أيضا، مؤكدا أن طرازات iPhone 18 Air وPro ستعلن في سبتمبر 2026، بينما تؤجل الطرازات الأساسية إلى 2027.

توسيع التشكيلة إلى 6 أجهزة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخطط فيه آبل لتوسيع تشكيلة آيفون من 5 إلى 6 أجهزة، مع انضمام الطراز القابل للطي لأول مرة، مما يستدعي إعادة توزيع مواعيد الإطلاق لضبط الإنتاج والتسويق.

ما مصير iPhone 17؟

على الرغم من هذا التغيير المرتقب في سلسلة iPhone 18، إلا أن سلسلة iPhone 17 لا تزال تسير حسب الجدول المعتاد.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عنها في حدث سيعقد في 9 سبتمبر 2025، وتشمل التشكيلة هاتف iPhone 17 و iPhone 17 Air (فائق النحافة) وطرازاي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.

آبل جدول إطلاق آيفون iPhone 18

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. أول رد من وزير العمل على المقترح البرلماني | فيديو

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للثانوي العام

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

ترفع السكر وخطيرة على الأطفال.. أضرار حلوى المولد

حلاوة المولد 2025

محافظ الشرقية يزور مصابي حادث انهيار عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية

لحظة اشتعال النيران في شاحنة محملة بسيارات تسلا.. بالفيديو

تسلا

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

سيارات

كلمات والد الشناوي

رحلة محمد الشناوي بعيون والده.. اعترافات مؤثرة قبل الرحيل

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

