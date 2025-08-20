تغيير غير مسبوق في استراتيجية آبل.. تأجيل إطلاق iPhone 18 الأساسي حتى 2027

كشفت تقارير إعلامية أن شركة آبل لن تطلق الإصدار الأساسي من iPhone 18 في العام المقبل كما جرت العادة، بل ستؤجل طرحه حتى النصف الأول من عام 2027، في خطوة تعد تحولا لافتا في جدول إطلاق أجهزة آيفون الذي اعتاد عليه المستخدمون منذ عام 2007.

آبل تبلغ شركاءها بتأجيل الإطلاق

وبحسب صحيفة ETNews الكورية الجنوبية، فقد أبلغت آبل شركاءها من موردي المواد والمكونات أن طراز iPhone 18 الأساسي لن يكون جزءا من حدث سبتمبر 2026.

بدلا من ذلك، ستكشف الشركة في ذلك التاريخ عن الإصدارات المتقدمة فقط، وهي iPhone 18 Air و iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max.

أما الإصداران الأقل تكلفة، iPhone 18 وiPhone 18e، فسيتم طرحهما في وقت لاحق، خلال النصف الأول من عام 2027.

آيفون قابل للطي لأول مرة

تتزامن هذه الخطوة مع خطط آبل لإطلاق أول آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، ما دفع الشركة إلى إعادة جدولة إطلاق الطرازات الأخرى لتجنب التزاحم التسويقي وإدارة موارد التصنيع بفعالية أكبر.

أشار المحلل التقني المعروف مينج-تشي كوو في شهر مايو الماضي، إلى أن آبل تتجه نحو اعتماد جدول إطلاق نصف سنوي مرتين في العام، نتيجة لمنافسة قوية من الشركات الأخرى التي تطرح أجهزتها في بداية العام، مما يخلق "فجوة تسويقية" لصالحها.

وقال كوو: “بسبب اشتداد المنافسة، تحتاج آبل إلى تقديم مزيد من طرازات آيفون، لكن إطلاقها جميعا في نفس الفترة قد يضعف الأثر التسويقي لكل منتج”.

دعم تقرير موقع The Information هذه المزاعم أيضا، مؤكدا أن طرازات iPhone 18 Air وPro ستعلن في سبتمبر 2026، بينما تؤجل الطرازات الأساسية إلى 2027.

توسيع التشكيلة إلى 6 أجهزة

وتأتي هذه الخطوة في وقت تخطط فيه آبل لتوسيع تشكيلة آيفون من 5 إلى 6 أجهزة، مع انضمام الطراز القابل للطي لأول مرة، مما يستدعي إعادة توزيع مواعيد الإطلاق لضبط الإنتاج والتسويق.

ما مصير iPhone 17؟

على الرغم من هذا التغيير المرتقب في سلسلة iPhone 18، إلا أن سلسلة iPhone 17 لا تزال تسير حسب الجدول المعتاد.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عنها في حدث سيعقد في 9 سبتمبر 2025، وتشمل التشكيلة هاتف iPhone 17 و iPhone 17 Air (فائق النحافة) وطرازاي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max.