بث مباشر| الإعلامي أحمد موسى يوجه رسالة قوية لـ جماعة الإخوان على الهواء
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني لبحث سبل التعاون العسكري| صور
التنسيق الثلاثاء رسميا .. كليات المرحلة الثالثة وخطوات تسجيل الرغبات
عناية بالغة.. وزيرة التضامن تزور "بيت صغير" وتؤكد على تطوير منظومة رعاية الأطفال| صور
ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته
بيان من اتحاد السلة بشأن تعديل نظام دوري السوبر للرجال والسيدات والمرتبط
دعاء قضاء الدين .. بـ 15 كلمة يسدده الله عنك ولو كان بحجم جبل
حقيقة مشاركة أحمد عبد القادر لأول مرة في تدريبات الأهلي
وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة
انتقمت منه ومشيت في جنازاتهم.. اعترافات المتهمة بالتخلص من أسرة ديرمواس
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
الجاليات المصرية في العواصم الأوروبية أثبتت مسؤوليتهم الوطنية عبر وقفات سلمية مشرفة
جهزوا أنفسكم.. موعد إطلاق آيفون 17 أصبح معروفاً للجميع تقريباً.. إليك التاريخ المتوقع

احمد الشريف

تستعد شركة آبل لأحد أضخم مؤتمراتها السنوية، والذي تفصلنا عنه أقل من شهر، حيث تشير كافة التسريبات والأدلة إلى أن يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر المقبل، سيكون الموعد الرسمي للكشف عن جيل جديد من منتجاتها الأكثر شعبية.

جاء شبه التأكيد هذه المرة من آبل نفسها عن طريق الخطأ، حيث ظهر موعد الحدث لفترة وجيزة في نتائج البحث على منصة Apple TV قبل أن يتم حذفه بسرعة، مما يضيف مصداقية كبيرة للتسريبات السابقة التي حددت نفس التاريخ.

ويتوقع أن يكون المؤتمر حافلاً بالإعلانات التي تتجاوز مجرد هواتف آيفون. إليكم كل ما ننتظره في هذا اليوم الكبير.

عائلة آيفون 17: أربعة هواتف دفعة واحدة

سيكون الحدث الرئيسي هو الكشف عن عائلة iPhone 17 الكاملة، والتي من المتوقع أن تضم أربعة طرازات هذا العام:

iPhone 17 الأساسي.

iPhone 17 Air الجديد كليًا والأنحف.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

ورغم وجود شائعات بأن آبل قد تغير استراتيجيتها في المستقبل وتقسم إطلاق هواتفها بين الخريف والربيع، إلا أن هذا العام، يبدو أن النمط التقليدي سيبقى كما هو مع إطلاق جميع الهواتف في سبتمبر.

أكثر من مجرد هواتف: ثلاث ساعات جديدة

لن يقتصر المؤتمر على الهواتف، بل من المتوقع أن نشهد إطلاق جيل جديد من ساعات آبل الذكية، ويشمل ذلك:

Apple Watch Series 11: لا يُتوقع أن تأتي بتصميم جديد ضخم، لكنها ستحصل على نظام التشغيل الجديد watchOS 26 الذي سيجلب ميزات جديدة وشعورًا مختلفًا للتجربة.

Apple Watch Ultra 3: التحديث الذي طال انتظاره بعد عامين. تشير الشائعات إلى أنه قد يكون تحديثًا كبيرًا مع شحن أسرع، ودعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، واتصال عبر الأقمار الصناعية، وربما شاشة أكبر.

Apple Watch SE (الجيل الثالث): قد تحصل الساعة الاقتصادية على تحديثها الثالث، مع تغييرات طفيفة قد تشمل شاشة أكبر وإمكانية توفر نسخة بلاستيكية جديدة.

وهناك المزيد.. سماعات AirPods Pro 3

قد تشهد خشبة المسرح أيضًا ظهور الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro. وبينما قد يبقى التصميم الخارجي كما هو، تشير التسريبات إلى أن آبل قد تضيف ميزات صحية جديدة لأول مرة، مثل تتبع درجة حرارة الجسم ومراقبة معدل ضربات القلب، وهي خطوة ستكون نقلة نوعية لسماعات آبل.

آبل Apple TV Apple

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

الإفتاء

أمينة الإفتاء: أقصى مدة لـ النفاس 40 يوما ويجب عليها الاغتسال وأداء العبادات

مبادرة “بلغت السابعة” لتعليم الأطفال الصغار القيم الدينية

ختام فعاليات مبادرة بلغت السابعة لتعليم الصغار القيم الدينية.. صور

أذكار المساء

حصن المسلم في الليل.. تعرف على أذكار المساء كاملة وفضل ترديدها

بالصور

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

المزيد