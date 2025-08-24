جهزوا أنفسكم.. موعد إطلاق آيفون 17 أصبح معروفاً للجميع تقريباً.. إليك التاريخ المتوقع

تستعد شركة آبل لأحد أضخم مؤتمراتها السنوية، والذي تفصلنا عنه أقل من شهر، حيث تشير كافة التسريبات والأدلة إلى أن يوم الثلاثاء، 9 سبتمبر المقبل، سيكون الموعد الرسمي للكشف عن جيل جديد من منتجاتها الأكثر شعبية.

جاء شبه التأكيد هذه المرة من آبل نفسها عن طريق الخطأ، حيث ظهر موعد الحدث لفترة وجيزة في نتائج البحث على منصة Apple TV قبل أن يتم حذفه بسرعة، مما يضيف مصداقية كبيرة للتسريبات السابقة التي حددت نفس التاريخ.

ويتوقع أن يكون المؤتمر حافلاً بالإعلانات التي تتجاوز مجرد هواتف آيفون. إليكم كل ما ننتظره في هذا اليوم الكبير.

عائلة آيفون 17: أربعة هواتف دفعة واحدة

سيكون الحدث الرئيسي هو الكشف عن عائلة iPhone 17 الكاملة، والتي من المتوقع أن تضم أربعة طرازات هذا العام:

iPhone 17 الأساسي.

iPhone 17 Air الجديد كليًا والأنحف.

iPhone 17 Pro.

iPhone 17 Pro Max.

ورغم وجود شائعات بأن آبل قد تغير استراتيجيتها في المستقبل وتقسم إطلاق هواتفها بين الخريف والربيع، إلا أن هذا العام، يبدو أن النمط التقليدي سيبقى كما هو مع إطلاق جميع الهواتف في سبتمبر.

أكثر من مجرد هواتف: ثلاث ساعات جديدة

لن يقتصر المؤتمر على الهواتف، بل من المتوقع أن نشهد إطلاق جيل جديد من ساعات آبل الذكية، ويشمل ذلك:

Apple Watch Series 11: لا يُتوقع أن تأتي بتصميم جديد ضخم، لكنها ستحصل على نظام التشغيل الجديد watchOS 26 الذي سيجلب ميزات جديدة وشعورًا مختلفًا للتجربة.

Apple Watch Ultra 3: التحديث الذي طال انتظاره بعد عامين. تشير الشائعات إلى أنه قد يكون تحديثًا كبيرًا مع شحن أسرع، ودعم لشبكات الجيل الخامس (5G)، واتصال عبر الأقمار الصناعية، وربما شاشة أكبر.

Apple Watch SE (الجيل الثالث): قد تحصل الساعة الاقتصادية على تحديثها الثالث، مع تغييرات طفيفة قد تشمل شاشة أكبر وإمكانية توفر نسخة بلاستيكية جديدة.

وهناك المزيد.. سماعات AirPods Pro 3

قد تشهد خشبة المسرح أيضًا ظهور الجيل الثالث من سماعات AirPods Pro. وبينما قد يبقى التصميم الخارجي كما هو، تشير التسريبات إلى أن آبل قد تضيف ميزات صحية جديدة لأول مرة، مثل تتبع درجة حرارة الجسم ومراقبة معدل ضربات القلب، وهي خطوة ستكون نقلة نوعية لسماعات آبل.